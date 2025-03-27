Зеленский переименовал более ста судов в рамках декоммунизации

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Зеленский подписал закон об изменении наименования местных судов
Зеленский подписал закон об изменении наименования местных судов Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании 103 районных судов в стране в рамках процесса декоммунизации. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

«Зеленский подписал закон об изменении наименования местных судов. Никаких северодонецких, южноукраинских, октябрьских, первомайских, советских!» — написал Кремень в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta. признанной в РФ экстремистской). Он подчеркнул, что это решение является частью более широкой политики декоммунизации.

По его словам, изменения коснутся, в первую очередь, судов в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Например, в Николаевской области Октябрьский райсуд переименуют в Витовский, а Ленинский райсуд — в Ингульский. Эти меры направлены на отказ от советского наследия в названиях государственных институтов.

После госпереворота 2014 года власти Украины начали борьбу с советской историей и русским языком. С 2015 года на Украине начался процесс декоммунизации. В его рамках происходит переименование улиц и демонтаж монументов, посвященных советским и российским лидерам. С 2022 года усилился курс на вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР. По всей Украине сносят памятники россиянам, переименовывают улицы, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне. Например, в конце декабря прошлого года в Одессе снесли памятник Владимиру Высоцкому рядом с киностудией, передает ОТР.

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Лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании 103 районных судов в стране в рамках процесса декоммунизации. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. «Зеленский подписал закон об изменении наименования местных судов. Никаких северодонецких, южноукраинских, октябрьских, первомайских, советских!» — написал Кремень в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta. признанной в РФ экстремистской). Он подчеркнул, что это решение является частью более широкой политики декоммунизации. По его словам, изменения коснутся, в первую очередь, судов в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Например, в Николаевской области Октябрьский райсуд переименуют в Витовский, а Ленинский райсуд — в Ингульский. Эти меры направлены на отказ от советского наследия в названиях государственных институтов. После госпереворота 2014 года власти Украины начали борьбу с советской историей и русским языком. С 2015 года на Украине начался процесс декоммунизации. В его рамках происходит переименование улиц и демонтаж монументов, посвященных советским и российским лидерам. С 2022 года усилился курс на вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР. По всей Украине сносят памятники россиянам, переименовывают улицы, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне. Например, в конце декабря прошлого года в Одессе снесли памятник Владимиру Высоцкому рядом с киностудией, передает ОТР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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