Суд подтвердил пожизненный приговор российским военным за убийство в Волновахе

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Суд оставил без изменений приговор в отношении двух военнослужащих, виновных в убийстве семьи в Волновахе (архивное фото)
Суд оставил без изменений приговор в отношении двух военнослужащих, виновных в убийстве семьи в Волновахе (архивное фото) Фото:

Апелляционный военный суд подтвердил приговор о пожизненном лишении свободы двум российским военнослужащим, Антону Сопову и Станиславу Рау, осужденным за убийство нескольких человек, среди которых были и несовершеннолетние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

"Судебный акт [о приговоре к пожизненному Сопову и Рау] оставлен без изменения", — отмечено в соответствующих документах. Они имеются в распоряжении журналистов.

В материалах дела указано, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в ноябре 2024 года признал Сопова и Рау виновными по статье за убийство двух и более лиц. Причем осужденные изначально пытались обжаловать вынесенный приговор.

Сопов и Рау были признаны виновными в убийстве многодетной семьи Капканец в Волновахе (ДНР) в конце октября 2023 года. В результате погибли девять человек. Причиной трагедии прослужил бытовой конфликт. В это время исполнители преступления проходили военную службу по контракту. 

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Апелляционный военный суд подтвердил приговор о пожизненном лишении свободы двум российским военнослужащим, Антону Сопову и Станиславу Рау, осужденным за убийство нескольких человек, среди которых были и несовершеннолетние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда. "Судебный акт [о приговоре к пожизненному Сопову и Рау] оставлен без изменения", — отмечено в соответствующих документах. Они имеются в распоряжении журналистов. В материалах дела указано, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в ноябре 2024 года признал Сопова и Рау виновными по статье за убийство двух и более лиц. Причем осужденные изначально пытались обжаловать вынесенный приговор. Сопов и Рау были признаны виновными в убийстве многодетной семьи Капканец в Волновахе (ДНР) в конце октября 2023 года. В результате погибли девять человек. Причиной трагедии прослужил бытовой конфликт. В это время исполнители преступления проходили военную службу по контракту. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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