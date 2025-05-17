Актрису Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке в Каннах

На американскую актрису Эмму Стоун напала пчела во время прохода девушки по красной дорожке на премьере нового фильма «Эддингтон» в Каннах, где Стоун позировала вместе с коллегами по картине. В это время ей пытались помочь актеры Педро Паскаль и Остин Батлер.
«Эмма Стоун улыбалась рядом с Хоакином Фениксом, Ари Астером, Остином Батлером, Педро Паскалем и Люком Граймсом, когда пчела метнулась в ее сторону. <...> Сначала девушка отбивала пчелу рукой. Затем вмешался Батлер и Паскаль, пытаясь помочь», — передает Page Six. Инцидент произошел во Дворце фестивалей, где традиционно проводится Каннский кинофестиваль.
Происшествие со Стоун вызвало бурную реакцию у поклонников актрисы в социальных сетях. Многие отметили чувство юмора и самообладание Эммы Стоун, а некоторые даже высмеяли ситуацию. В целом, участники и гости фестиваля восприняли произошедшее с улыбкой, а сам момент стал одним из самых обсуждаемых за вечер.
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