Актрису Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке в Каннах

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Эмму Стоун атаковала пчела на премьере фильма «Эддингтон»
Эмму Стоун атаковала пчела на премьере фильма «Эддингтон» Фото:

На американскую актрису Эмму Стоун напала пчела во время прохода девушки по красной дорожке на премьере нового фильма «Эддингтон» в Каннах, где Стоун позировала вместе с коллегами по картине. В это время ей пытались помочь актеры Педро Паскаль и  Остин Батлер. 

«Эмма Стоун улыбалась рядом с Хоакином Фениксом, Ари Астером, Остином Батлером, Педро Паскалем и Люком Граймсом, когда пчела метнулась в ее сторону. <...> Сначала девушка отбивала пчелу рукой. Затем вмешался Батлер и Паскаль, пытаясь помочь», — передает Page Six. Инцидент произошел во Дворце фестивалей, где традиционно проводится Каннский кинофестиваль. 

Происшествие со Стоун вызвало бурную реакцию у поклонников актрисы в социальных сетях. Многие отметили чувство юмора и самообладание Эммы Стоун, а некоторые даже высмеяли ситуацию. В целом, участники и гости фестиваля восприняли произошедшее с улыбкой, а сам момент стал одним из самых обсуждаемых за вечер.

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На американскую актрису Эмму Стоун напала пчела во время прохода девушки по красной дорожке на премьере нового фильма «Эддингтон» в Каннах, где Стоун позировала вместе с коллегами по картине. В это время ей пытались помочь актеры Педро Паскаль и  Остин Батлер.  «Эмма Стоун улыбалась рядом с Хоакином Фениксом, Ари Астером, Остином Батлером, Педро Паскалем и Люком Граймсом, когда пчела метнулась в ее сторону. <...> Сначала девушка отбивала пчелу рукой. Затем вмешался Батлер и Паскаль, пытаясь помочь», — передает Page Six. Инцидент произошел во Дворце фестивалей, где традиционно проводится Каннский кинофестиваль.  Происшествие со Стоун вызвало бурную реакцию у поклонников актрисы в социальных сетях. Многие отметили чувство юмора и самообладание Эммы Стоун, а некоторые даже высмеяли ситуацию. В целом, участники и гости фестиваля восприняли произошедшее с улыбкой, а сам момент стал одним из самых обсуждаемых за вечер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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