24 июля 2025

Иностранный хирург из Перми не стал обжаловать приговор о взятке в 200 долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденный свою вину полностью признал
Осужденный свою вину полностью признал Фото:

Доктор медицинских наук, врач пермского ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова» Бакытбек Кадыралиев отказался обжаловать приговор о взятке должностному лицу. Срок подачи апелляции истек, а заявление от хирурга так и не поступило.

«Кадыралиева признали виновным в покушении на дачу взятки <....>, назначив ему штраф в размере 700 тысяч рублей. 24 июля истек 15-суточный срок, который отводится на оспаривание приговора. Жалоба от врача не поступила», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».

Ранее URA.RU рассказывало, что статусный иностранный специалист при проверке документов на дороге сымитировал выдох в алкотестер. Чтобы избежать наказания, врач предлагал инспектору ГАИ взятку в 200 долларов (примерно 15,7 тысячи рублей). Но полицейский от денег отказался и составил протокол о нарушении.

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Доктор медицинских наук, врач пермского ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова» Бакытбек Кадыралиев отказался обжаловать приговор о взятке должностному лицу. Срок подачи апелляции истек, а заявление от хирурга так и не поступило. «Кадыралиева признали виновным в покушении на дачу взятки <....>, назначив ему штраф в размере 700 тысяч рублей. 24 июля истек 15-суточный срок, который отводится на оспаривание приговора. Жалоба от врача не поступила», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь». Ранее URA.RU рассказывало, что статусный иностранный специалист при проверке документов на дороге сымитировал выдох в алкотестер. Чтобы избежать наказания, врач предлагал инспектору ГАИ взятку в 200 долларов (примерно 15,7 тысячи рублей). Но полицейский от денег отказался и составил протокол о нарушении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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