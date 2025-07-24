Иностранный хирург из Перми не стал обжаловать приговор о взятке в 200 долларов

Доктор медицинских наук, врач пермского ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова» Бакытбек Кадыралиев отказался обжаловать приговор о взятке должностному лицу. Срок подачи апелляции истек, а заявление от хирурга так и не поступило.
«Кадыралиева признали виновным в покушении на дачу взятки <....>, назначив ему штраф в размере 700 тысяч рублей. 24 июля истек 15-суточный срок, который отводится на оспаривание приговора. Жалоба от врача не поступила», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».
Ранее URA.RU рассказывало, что статусный иностранный специалист при проверке документов на дороге сымитировал выдох в алкотестер. Чтобы избежать наказания, врач предлагал инспектору ГАИ взятку в 200 долларов (примерно 15,7 тысячи рублей). Но полицейский от денег отказался и составил протокол о нарушении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!