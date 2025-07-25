На Пермский край надвигается мощный ливень

В ближайшие несколько часов 25 июля на Пермский край обрушится сильный ливень. В отдельных районах пройдет дождь.
«Объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в течение суток — до 26 июля», — предупреждает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало о том, что из-за продолжительных дождей днем 26 июля в Пермском крае температура воздуха не превысит +13…+15 °C. Этот день может стать одним из самых холодных за весь июль 2025 года. При этом на западе и северо-западе края возможны прояснения. Поэтому там будет чуть теплее — до +18 °C.
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