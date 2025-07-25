Водителей предупредили об опасности на свердловской трассе

Водителей призвали к осторожности из-за тумана
Водителей предупредили о низкой видимости из-за тумана на участке трассы «Пермь — Екатеринбург». Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».
«Внимание! На автодороге Р-242 (169 — 231 километр) туман, низкая видимость! Будьте внимательны!», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
Водителей призвали соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
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