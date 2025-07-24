24 июля 2025

Антициклон принесет новую волну похолодания в Пермский край

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совсем без осадков не обойдется
Совсем без осадков не обойдется Фото:

Прикамье уже оказалось во власти новой волны похолодания под влиянием Скандинавского антициклона со стороны Баренцева моря. Пик понижения температуры намечен на субботу, 26 июля, сообщил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

«Над центральными районами холодный фронт окажется утром 25 июля. Ожидается усиление северного ветра, дожди будут слабыми и не везде. За фронтом — прояснение, но в холодной воздушной массе уже не будет больше 20 градусов. Осадки ожидаются на юге и востоке края. Пик похолодания придется на субботу», — написал самый медийный синоптик региона в своем telegram-канале.

Ранее в Пермский край пришли обильные дожди, местами приводящие к локальным подтоплениям. В региональном МЧС предупреждали пермяков о сильных грозах и тумане.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прикамье уже оказалось во власти новой волны похолодания под влиянием Скандинавского антициклона со стороны Баренцева моря. Пик понижения температуры намечен на субботу, 26 июля, сообщил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. «Над центральными районами холодный фронт окажется утром 25 июля. Ожидается усиление северного ветра, дожди будут слабыми и не везде. За фронтом — прояснение, но в холодной воздушной массе уже не будет больше 20 градусов. Осадки ожидаются на юге и востоке края. Пик похолодания придется на субботу», — написал самый медийный синоптик региона в своем telegram-канале. Ранее в Пермский край пришли обильные дожди, местами приводящие к локальным подтоплениям. В региональном МЧС предупреждали пермяков о сильных грозах и тумане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...