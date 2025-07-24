Антициклон принесет новую волну похолодания в Пермский край

Прикамье уже оказалось во власти новой волны похолодания под влиянием Скандинавского антициклона со стороны Баренцева моря. Пик понижения температуры намечен на субботу, 26 июля, сообщил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
«Над центральными районами холодный фронт окажется утром 25 июля. Ожидается усиление северного ветра, дожди будут слабыми и не везде. За фронтом — прояснение, но в холодной воздушной массе уже не будет больше 20 градусов. Осадки ожидаются на юге и востоке края. Пик похолодания придется на субботу», — написал самый медийный синоптик региона в своем telegram-канале.
Ранее в Пермский край пришли обильные дожди, местами приводящие к локальным подтоплениям. В региональном МЧС предупреждали пермяков о сильных грозах и тумане.
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