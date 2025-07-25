Стала известна стоимость строительства детской железной дороги в Перми

В Перми строительство детской железной дороги оценили в 2,3 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Завершение всех строительных работ запланировано к 2032 году
Завершение всех строительных работ запланировано к 2032 году Фото:

Строительство детской железной дороги (ДЖД) в Перми сохранило статус приоритетного инвестиционного проекта. Согласно утвержденной проектной документации, общий объем инвестиций превышает 2,3 млрд рублей

«Завершение всех строительных работ запланировано к 2032 году. Проект предусматривает создание экскурсионной узкоколейной линии, а также образовательного и выставочного центра с музеем и уникальным круговым депо, выполненным по образцу железнодорожных депо XIX столетия», — пишет ИА «Текст». 

Впервые о строительстве объекта заговорили еще в апреле 2022 года. Маршрут протяженностью около четырех километров будет проложен вдоль реки Камы. Однопутная железная дорога соединит станцию Пермь I с Мотовилихой, проходя через остановочный пункт «Набережная». 

Детская железная дорога является учреждением дополнительного образования детей. Они с ее помощью знакомятся с профессиями машиниста локомотива, проводника пассажирских вагонов, осмотрщика, монтера путей, а также с деятельностью компании «РЖД» в целом. На начальном этапе обучения на детской железной дороге смогут проходить до 950 детей. Помимо образовательных целей, проект предусматривает интеграцию новой железнодорожной линии в туристическую инфраструктуру города.

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Строительство детской железной дороги (ДЖД) в Перми сохранило статус приоритетного инвестиционного проекта. Согласно утвержденной проектной документации, общий объем инвестиций превышает 2,3 млрд рублей «Завершение всех строительных работ запланировано к 2032 году. Проект предусматривает создание экскурсионной узкоколейной линии, а также образовательного и выставочного центра с музеем и уникальным круговым депо, выполненным по образцу железнодорожных депо XIX столетия», — пишет ИА «Текст».  Впервые о строительстве объекта заговорили еще в апреле 2022 года. Маршрут протяженностью около четырех километров будет проложен вдоль реки Камы. Однопутная железная дорога соединит станцию Пермь I с Мотовилихой, проходя через остановочный пункт «Набережная».  Детская железная дорога является учреждением дополнительного образования детей. Они с ее помощью знакомятся с профессиями машиниста локомотива, проводника пассажирских вагонов, осмотрщика, монтера путей, а также с деятельностью компании «РЖД» в целом. На начальном этапе обучения на детской железной дороге смогут проходить до 950 детей. Помимо образовательных целей, проект предусматривает интеграцию новой железнодорожной линии в туристическую инфраструктуру города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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