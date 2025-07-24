24 июля 2025

В Перми резко сократилось количество новостроек

В Перми количество новых строящихся домов сократилось на 59%
© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщики стали выводить меньше новых объектов на рынок
Застройщики стали выводить меньше новых объектов на рынок Фото:

С января по июль 2025 года в Перми сократилось количество новых проектов на рынке первичной недвижимости. Девелоперы вывели на рынок на 59% меньше новостроек по сравнению с таким же периодом прошлого года, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Объектив.рф».

«Суммарный объем нового жилья, которое застройщики вывели в продажу на рынок первичной недвижимости Перми, за первые 6 месяцев 2025 года составил 1,8 тысячи лотов или 82,2 тысячи квадратных метров. Для сравнения в прошлом году суммарный объем лотов, старт продаж которых приходился на период январь-июнь 2024 года, составил 3 тысячи штук или 131,1 тысячи квадратных метров», — сообщили аналитики.

Несмотря на сокращение проектов, выросло количество жилья, выставленного на продажу в новостройках. Если сравнивать сумму квадратных метров, то в июне 2025 года жилья продавали на 54,4%, чем в июне прошлого года.

По мнению аналитиков, говорить о затоваренности рынка еще рано. «Можно сказать, что увеличивается доля „товарных остатков“: то есть у застройщиков остается больше нереализованных квартир после сдачи дома в эксплуатацию. При этом некоторые девелоперы сейчас придерживают выход новых проектов на рынок», — прокомментировал директор аналитического центра «КД-Консалтинг», эксперт сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексей Скоробогач.

Аналитик добавил, что сейчас девелоперы стали выбирать разные стратегии. Одни строят «коробку» на собственные деньги без привлечения проектного финансирования. А когда потребуются вложения, объявляют старт продаж квартир в этом жилом комплексе. Другие закладывают более длительный срок сдачи в эксплуатацию, чтобы иметь возможность продать квартиры до окончания строительства, отметил Алесей Скоробогач.

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С января по июль 2025 года в Перми сократилось количество новых проектов на рынке первичной недвижимости. Девелоперы вывели на рынок на 59% меньше новостроек по сравнению с таким же периодом прошлого года, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Объектив.рф». «Суммарный объем нового жилья, которое застройщики вывели в продажу на рынок первичной недвижимости Перми, за первые 6 месяцев 2025 года составил 1,8 тысячи лотов или 82,2 тысячи квадратных метров. Для сравнения в прошлом году суммарный объем лотов, старт продаж которых приходился на период январь-июнь 2024 года, составил 3 тысячи штук или 131,1 тысячи квадратных метров», — сообщили аналитики. Несмотря на сокращение проектов, выросло количество жилья, выставленного на продажу в новостройках. Если сравнивать сумму квадратных метров, то в июне 2025 года жилья продавали на 54,4%, чем в июне прошлого года. По мнению аналитиков, говорить о затоваренности рынка еще рано. «Можно сказать, что увеличивается доля „товарных остатков“: то есть у застройщиков остается больше нереализованных квартир после сдачи дома в эксплуатацию. При этом некоторые девелоперы сейчас придерживают выход новых проектов на рынок», — прокомментировал директор аналитического центра «КД-Консалтинг», эксперт сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексей Скоробогач. Аналитик добавил, что сейчас девелоперы стали выбирать разные стратегии. Одни строят «коробку» на собственные деньги без привлечения проектного финансирования. А когда потребуются вложения, объявляют старт продаж квартир в этом жилом комплексе. Другие закладывают более длительный срок сдачи в эксплуатацию, чтобы иметь возможность продать квартиры до окончания строительства, отметил Алесей Скоробогач.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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