Пермский архиепископ Зосима официально завершил свое служение

Архиепископ Соликамский и Чусовской (Пермский край) Зосима официально завершил свое служение. Он обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с заявлением о сложении своих полномочий, которое было удовлетворено.
«Архиепископ Зосима принял решение оставить свою должность в связи с достижением 75-летнего возраста. Его прошение было одобрено, а временное исполнение обязанностей главы епархии возложено на митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия», — сказано на официальном сайте Пермской митрополии РПЦ.
В церковной терминологии выражение «уход на покой» означает, что человека освободили от управления епархией и он больше не правящий архиерей. Это может быть связано с возрастом, состоянием здоровья или другими причинами. Решение об освобождении от управления епархией принимает Священный Синод.
В миру архиепископ Зосима носит имя Владимир Остапенко. Он родился в 1950 году в селе Новочеркасское Целиноградской области (Казахстан) в семье служащих. В возрасте 14 лет остался без родителей. Окончил школу-интернат, проходил службу в рядах Советской Армии, после чего поступил в Московские духовные школы. В монашестве получил имя Зосима. Свою церковную карьеру он начал в качестве псаломщика в махачкалинском храме, затем служил на различных приходах в Грозном, Калмыкии, Элисте и Северной Осетии, позже был возведен в сан епископа.
В 2016 году по состоянию здоровья архиепископ Зосима уже уходил на покой, местом его проживания тогда был определен город Москва. Однако спустя некоторое время он вновь был назначен сначала Преосвященным Соликамским и Чусовским, а в следующем году — священноархимандритом Свято-Троицкого мужского монастыря в Соликамске. В дальнейшем архиепископ Зосима будет проживать в Москве и получать материальное обеспечение от Соликамской епархии.
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