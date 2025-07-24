Музей пермских древностей разработал парфюм с ароматами доисторической эпохи

Музей пермских древностей совместно с парфюмером Екатериной Овчинниковой разработал ароматы, вдохновленные доисторическим прошлым Земли. Почувствовать запах далекого прошлого музейщики приглашают на экскурсии.
«Есть такое понятие как ольфакторная память. Это когда мы почуяли запах когда-то давно, а может и недавно, но теперь это место или человек ассоциируется у нас именно с этим. Мы в нашем музее решили провести интересный эксперимент — сможем ли мы своей ольфакторной памятью понять, чем пахнет то, что мы с вами не застали. Чем пахнет древний океан, которому может быть 400 млн лет, чем пахнет древний лес, которому 360 млн лет, чем пахнет то время, когда по Земле ходили огромные слоны. Приглашаем вас попробовать это вместе с нами», — рассказала в соцсети «ВКонтакте» экскурсовод Музея пермских древностей Анна Гагарина.
Музей не первое в Перми учреждение культуры, которое занялось изобретением парфюма. В 2016 году Пермский театр оперы и балета разработал аромат «Теодор» в честь маэстро Теодора Курентзиса, который лично принимал участие в его создании.
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