Террорист-смертник устроил теракт на военной базе в Сомали

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Неизвестный взорвал бомбу у военной базы в Сомали
Неизвестный взорвал бомбу у военной базы в Сомали Фото:

Терорист-смертник атаковал новобранцев на военной базе в столице Сомали Могадишо. По данным Reuters, погибли минимум 10 человек. 

«По меньшей мере 10 человек погибли в воскресенье после того, как террорист-смертник атаковал очередь молодых новобранцев, регистрирующихся на военной базе Даманьо в столице Сомали Могадишо», — передает Reuters, ссылаясь на очевидцев. 

Другие очевидцы утверждают, что перед терактом перед военной базой собрались сотни новобранцев. После взрыва над местностью поднялся дым. Ранения получили несколько десятков человек. 

Ответственности за теракт пока никто не взял. Правительство пока не дало никаких комментариев. Сейчас в Сомали действует исламистская группировка «Аш-Шабаб», связанная с террористической «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ).

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Терорист-смертник атаковал новобранцев на военной базе в столице Сомали Могадишо. По данным Reuters, погибли минимум 10 человек.  «По меньшей мере 10 человек погибли в воскресенье после того, как террорист-смертник атаковал очередь молодых новобранцев, регистрирующихся на военной базе Даманьо в столице Сомали Могадишо», — передает Reuters, ссылаясь на очевидцев.  Другие очевидцы утверждают, что перед терактом перед военной базой собрались сотни новобранцев. После взрыва над местностью поднялся дым. Ранения получили несколько десятков человек.  Ответственности за теракт пока никто не взял. Правительство пока не дало никаких комментариев. Сейчас в Сомали действует исламистская группировка «Аш-Шабаб», связанная с террористической «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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