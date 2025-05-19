Россыпь крутых ребят: VK Fest собирает звезд в Челябинске

Дима Масленников будет ведущим на VK Fest в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Ведущим фестиваля станет Дима Масленников
Ведущим фестиваля станет Дима Масленников Фото:

VK Fest, запланированный в Челябинске на 14 июня, продолжает пополнять лайнап артистов и звезд. Зрителей ждет разнообразие жанров и общение с кумирами.

Согласно официальной группе фестиваля в социальных сетях, в Челябинске выступят: Баста, Три дня дождя, Комната культуры, Maru Gu, Ольга Бузова, TGK и Юлия Савичева. Среди инфлюенсеров будут Дима Масленников, Юлия Гаврилина, Милана Хаметова, Егор Шкред, Аня Pokrov, Никита Сударь, Аслан Шукаша, Вадим Спириденков.

Фестиваль пройдет 14 июня на набережной реки Миасс у здания Торгового центра. Зрителей ждут встречи не только с любимыми артистами, но и с популярными инфлюенсерами и известными спикерами.

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VK Fest, запланированный в Челябинске на 14 июня, продолжает пополнять лайнап артистов и звезд. Зрителей ждет разнообразие жанров и общение с кумирами. Согласно официальной группе фестиваля в социальных сетях, в Челябинске выступят: Баста, Три дня дождя, Комната культуры, Maru Gu, Ольга Бузова, TGK и Юлия Савичева. Среди инфлюенсеров будут Дима Масленников, Юлия Гаврилина, Милана Хаметова, Егор Шкред, Аня Pokrov, Никита Сударь, Аслан Шукаша, Вадим Спириденков. Фестиваль пройдет 14 июня на набережной реки Миасс у здания Торгового центра. Зрителей ждут встречи не только с любимыми артистами, но и с популярными инфлюенсерами и известными спикерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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