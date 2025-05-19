Россыпь крутых ребят: VK Fest собирает звезд в Челябинске

VK Fest, запланированный в Челябинске на 14 июня, продолжает пополнять лайнап артистов и звезд. Зрителей ждет разнообразие жанров и общение с кумирами.
Согласно официальной группе фестиваля в социальных сетях, в Челябинске выступят: Баста, Три дня дождя, Комната культуры, Maru Gu, Ольга Бузова, TGK и Юлия Савичева. Среди инфлюенсеров будут Дима Масленников, Юлия Гаврилина, Милана Хаметова, Егор Шкред, Аня Pokrov, Никита Сударь, Аслан Шукаша, Вадим Спириденков.
Фестиваль пройдет 14 июня на набережной реки Миасс у здания Торгового центра. Зрителей ждут встречи не только с любимыми артистами, но и с популярными инфлюенсерами и известными спикерами.
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