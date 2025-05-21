Жители ХМАО стали реже получать штрафы за пользование смартфоном за рулем

В ХМАО автовладельцы стали реже получать штрафы за использование смартфона за рулем. За первые пять месяцев 2025 года были оштрафованы 208 югорчан, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.
«За первые пять месяцев были оштрафованы 208 водителей. За аналогичный период прошлого года — 284», — рассказали агентству в ведомстве.
Больше всего штрафов получили автовладельцы в Нижневартовском районе (58), Сургутском (48) и Белоярский район (17). Меньше всего штрафов у водителей в Ханты-Мансийском районе, Урае, Лангепасе и Нефтеюганске (1). В Нефтеюганском районе вовсе ни один водитель не получил штраф
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