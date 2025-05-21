Жители ХМАО стали реже получать штрафы за пользование смартфоном за рулем

Жители ХМАО получили 200 штрафов за пользование смартфоном за рулем
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Югорчане за первые пять месяцев 2025 года получили 208 штрафов за использование смартфона за рулем
Югорчане за первые пять месяцев 2025 года получили 208 штрафов за использование смартфона за рулем Фото:

В ХМАО автовладельцы стали реже получать штрафы за использование смартфона за рулем. За первые пять месяцев 2025 года были оштрафованы 208 югорчан, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

«За первые пять месяцев были оштрафованы 208 водителей. За аналогичный период прошлого года — 284», — рассказали агентству в ведомстве.

Больше всего штрафов получили автовладельцы в Нижневартовском районе (58), Сургутском (48) и Белоярский район (17). Меньше всего штрафов у водителей в Ханты-Мансийском районе, Урае, Лангепасе и Нефтеюганске (1). В Нефтеюганском районе вовсе ни один водитель не получил штраф

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В ХМАО автовладельцы стали реже получать штрафы за использование смартфона за рулем. За первые пять месяцев 2025 года были оштрафованы 208 югорчан, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. «За первые пять месяцев были оштрафованы 208 водителей. За аналогичный период прошлого года — 284», — рассказали агентству в ведомстве. Больше всего штрафов получили автовладельцы в Нижневартовском районе (58), Сургутском (48) и Белоярский район (17). Меньше всего штрафов у водителей в Ханты-Мансийском районе, Урае, Лангепасе и Нефтеюганске (1). В Нефтеюганском районе вовсе ни один водитель не получил штраф
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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