В Челябинске с марта по май 2025 года стоимость коттеджей снизилась на 40%. Если в марте дома в среднем продавались по 7 миллионов 166 тысяч рублей за объект, то в мае цена коттеджей снизилась до 5 миллионов рублей за объект, следует из данных на сайте Restate.
«В Челябинске дома и коттеджи в поселках за три месяца подешевели на 40%. Сейчас минимальная стоимость коттеджей — 550 тысяч рублей, максимальная — 31 миллион рублей», — следует из статистики на сайте Restate.
Сейчас одна из основных тенденций — возобновление интереса челябинцев к покупке земельных участков и строительству собственных домов. Эта тенденция связана с ростом цен на продовольствие и общим стремлением к экономической самостоятельности. Особенно ярко эта картина проявляется в пригороде Челябинска, где стоимость земли заметно ниже, чем в городе.
Возможность приобрести участок площадью 12 соток за сумму около 480 тысяч рублей представляет собой достаточно привлекательное вложение средств, особенно с учетом будущего подключения коммуникаций. Возведение частного дома рядом с крупным мегаполисом челябинцам обойдется дороже, но потенциал загородной жизни привлекает многих горожан, желающих обустроить свою собственность вдали от шумных улиц мегаполисов.
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