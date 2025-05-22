Протоиерей челябинского храма ищет горожанина, спасшего церковь от пожара

Секретарь челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков разыскивает неравнодушного горожанина, который накануне вечером спас Храм Святой Троицы (Кирова, 60а) от пожара. Он рассказал URA.RU, что желает поблагодарить человека, благодаря которому огонь не распространился на деревянные постройки.
«Мужчина увидел задымление в фонаре и рассказал о нем охране. Они оперативно вызвали пожарных, в результате огонь не перекинулся на деревянные постройки. Благодаря его неравнодушию храм избежал серьезных повреждений, и очень хотелось бы, чтобы мужчина отозвался, я бы хотел его поблагодарить», — сообщил URA.RU Шестаков.
Короткое замыкание произошло в одном из фонарей на фасаде колокольни вечером 21 мая. Как рассказал Шестаков, из-за слаженной работы пожар удалось ликвидировать на площади всего один метр, никто не пострадал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!