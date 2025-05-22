Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер лично проинспектировал ключевые стройплощадки в Нижнем Тагиле, где ведется капитальный ремонт школы №33, а на месте бывшей военной части возводят новый спортивно-оздоровительный комплекс «Выйский». Как сообщил глава региона в своем telegram-канале, работы на этих объектах должны завершить уже в этом году.
«На улице Фрунзе в рамках сотрудничества с ЕВРАЗом строится спортивно-оздоровительный комплекс. Стоимость проекта превышает полмиллиарда. В трехэтажном комплексе смогут заниматься и дети, и взрослые. Там будут 25-метровый бассейн, тренажерный и универсальный спортивные залы. Здесь же будут оборудованы помещения для фиджитал-спорта», — рассказал губернатор.
Также губернатор проинспектировал ход ремонта одной из старейших школ города — №33, которой в следующем году будет 90 лет. Временно почти 500 учеников переведены в другую школу на период ремонта. Учебное заведение должны открыть к сентябрю.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев уточнил, что спорткомплекс станет доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого он будет использоваться для спортивной реабилитации участников СВО.
О том, что на месте бывшей военной части в Нижнем Тагиле появится спорткомплекс, стало известно в 2022 году. Также там построят детский сад на 170 мест.
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