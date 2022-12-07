В Нижнем Тагиле на месте бывшей военной части появится детский сад. Видео

07 декабря 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

Вместо снесенных зданий бывшей военной части в Нижнем Тагиле появится детский сад Фото: Сергей Русанов © URA.RU На месте бывшей военной части в Нижнем Тагиле появится детский сад и спортивно-оздоровительный комплекс для людей с ограниченными возможностями. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Снос разрушенных зданий бывшей воинской части на Вые полностью завершится весной. По проекту планировки планируется построить детский сад на 170 мест с ясельными группами», — сообщает Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также, по его словам, запланирована постройка спортивно-оздоровительного комплекса для людей с ограниченными возможностями. Сейчас на месте бывшей военной части девять строений из 12 уже разобраны. Строительство новых объектов городской инфраструктуры начнется в мае 2023 года после того, как вступит в силу федеральная программа. Ранее URA.RU сообщало, что Владислав Пинаев заставил дорожников в срок следовать графику строительства трассы в поселок Ольховка. Протяженность дороги составит 2,5 километра.

На месте бывшей военной части в Нижнем Тагиле появится детский сад и спортивно-оздоровительный комплекс для людей с ограниченными возможностями. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Снос разрушенных зданий бывшей воинской части на Вые полностью завершится весной. По проекту планировки планируется построить детский сад на 170 мест с ясельными группами», — сообщает Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также, по его словам, запланирована постройка спортивно-оздоровительного комплекса для людей с ограниченными возможностями. Сейчас на месте бывшей военной части девять строений из 12 уже разобраны. Строительство новых объектов городской инфраструктуры начнется в мае 2023 года после того, как вступит в силу федеральная программа. Ранее URA.RU сообщало, что Владислав Пинаев заставил дорожников в срок следовать графику строительства трассы в поселок Ольховка. Протяженность дороги составит 2,5 километра.