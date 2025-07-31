Санкт-Петербург оказался во власти сильной грозы, сопровождаемой интенсивными ливнями и местами градом. В отдельных районах города скорость порывов ветра достигает 15 метров в секунду. Жители культурной столицы массово делятся кадрами разбушевавшейся непогоды в соцсетях. Подробнее о питерской грозе — в материале URA.RU.
Град размером со сливу
В отдельных районах Петербурга отмечаются осадки в виде града. Крупные градины, сравнимые по размеру со сливой, обрушиваются на автомобили и крыши домов. Также в городе и Ленинградской области фиксируется град величиной с перепелиное яйцо, сообщают жители. Очевидцы присылают видеозаписи из укрытий, куда им удалось скрыться от стихии.
Улетела крыша дома
На улице Академика Лебедева сильный ветер сорвал крышу жилого дома, и она оказалась на проезжей части. Как сообщил один из очевидцев, в результате инцидента повреждения получил только легковой автомобиль, люди не пострадали.
Непогода вырвала столб
Проливные дожди и грозы в культурной столице России сопровождаются сильным ветром. В результате стихии у Петропавловской крепости был повален столб. Кроме того, непогода принесла горожанам множество других проблем.
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