«Град размером со сливу»: в Петербурге разбушевавшаяся непогода срывает крыши домов и вырывает столбы. Видео

Петербург накрыли сильные дожди и крупный град
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Ливень с градом обрушился на Санкт-Петербург после аномальной жары
Ливень с градом обрушился на Санкт-Петербург после аномальной жары Фото:

Санкт-Петербург оказался во власти сильной грозы, сопровождаемой интенсивными ливнями и местами градом. В отдельных районах города скорость порывов ветра достигает 15 метров в секунду. Жители культурной столицы массово делятся кадрами разбушевавшейся непогоды в соцсетях. Подробнее о питерской грозе — в материале URA.RU.

Град размером со сливу

В отдельных районах Петербурга отмечаются осадки в виде града. Крупные градины, сравнимые по размеру со сливой, обрушиваются на автомобили и крыши домов. Также в городе и Ленинградской области фиксируется град величиной с перепелиное яйцо, сообщают жители. Очевидцы присылают видеозаписи из укрытий, куда им удалось скрыться от стихии.

Улетела крыша дома

На улице Академика Лебедева сильный ветер сорвал крышу жилого дома, и она оказалась на проезжей части. Как сообщил один из очевидцев, в результате инцидента повреждения получил только легковой автомобиль, люди не пострадали.

Непогода вырвала столб

Проливные дожди и грозы в культурной столице России сопровождаются сильным ветром. В результате стихии у Петропавловской крепости был повален столб. Кроме того, непогода принесла горожанам множество других проблем.

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Санкт-Петербург оказался во власти сильной грозы, сопровождаемой интенсивными ливнями и местами градом. В отдельных районах города скорость порывов ветра достигает 15 метров в секунду. Жители культурной столицы массово делятся кадрами разбушевавшейся непогоды в соцсетях. Подробнее о питерской грозе — в материале URA.RU. Град размером со сливу В отдельных районах Петербурга отмечаются осадки в виде града. Крупные градины, сравнимые по размеру со сливой, обрушиваются на автомобили и крыши домов. Также в городе и Ленинградской области фиксируется град величиной с перепелиное яйцо, сообщают жители. Очевидцы присылают видеозаписи из укрытий, куда им удалось скрыться от стихии. Улетела крыша дома На улице Академика Лебедева сильный ветер сорвал крышу жилого дома, и она оказалась на проезжей части. Как сообщил один из очевидцев, в результате инцидента повреждения получил только легковой автомобиль, люди не пострадали. Непогода вырвала столб Проливные дожди и грозы в культурной столице России сопровождаются сильным ветром. В результате стихии у Петропавловской крепости был повален столб. Кроме того, непогода принесла горожанам множество других проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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