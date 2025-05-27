Путин дал важное поручение по вернувшимся домой участникам СВО

Путин поручил создать условия для самореализации бойцов СВО
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Владимир Путин поручил продолжить работу по адаптации участников СВО, вернувшихся с Украины
Владимир Путин поручил продолжить работу по адаптации участников СВО, вернувшихся с Украины Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для самореализации бойцов, возвращающихся из зоны спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках специальной военной операции, — сама по себе задача чрезвычайно важная, абсолютно. Мы и в администрации президента, и в правительстве, со всеми коллегами, в том числе присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем», — подчеркнул Путин во время заседания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

В марте 2024 года в России также стартовала президентская образовательная программа для участников СВО «Время героев». В ходе нее участники получают компетенции, которые позволят им занимать руководящие должности. Некоторые выпускники программы уже смогли получить соответствующие посты. Например, участник программы Алексей Бондарев недавно был утвержден в должности руководителя Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для самореализации бойцов, возвращающихся из зоны спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». «Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках специальной военной операции, — сама по себе задача чрезвычайно важная, абсолютно. Мы и в администрации президента, и в правительстве, со всеми коллегами, в том числе присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем», — подчеркнул Путин во время заседания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В марте 2024 года в России также стартовала президентская образовательная программа для участников СВО «Время героев». В ходе нее участники получают компетенции, которые позволят им занимать руководящие должности. Некоторые выпускники программы уже смогли получить соответствующие посты. Например, участник программы Алексей Бондарев недавно был утвержден в должности руководителя Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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