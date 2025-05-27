Путин дал важное поручение по вернувшимся домой участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для самореализации бойцов, возвращающихся из зоны спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках специальной военной операции, — сама по себе задача чрезвычайно важная, абсолютно. Мы и в администрации президента, и в правительстве, со всеми коллегами, в том числе присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем», — подчеркнул Путин во время заседания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
В марте 2024 года в России также стартовала президентская образовательная программа для участников СВО «Время героев». В ходе нее участники получают компетенции, которые позволят им занимать руководящие должности. Некоторые выпускники программы уже смогли получить соответствующие посты. Например, участник программы Алексей Бондарев недавно был утвержден в должности руководителя Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
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