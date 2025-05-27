Югра давно зарекомендовала себя как регион, который снабжает столицу не только нефтью, но и управленческими кадрами. Недавно в Москву на повышение ушли югорские топ-менеджеры «Роснефти» и «Лукойла». Теперь к ним присоединился Андрей Трегубов директор фирмы из Нижневартовска возглавил крупную нефтесервисную компанию «Петро Велт Технолоджис». Агентство URA.RU собрало факты его профессиональной биографии.
Начало нефтяного пути
Трегубов получил образование в Пермском государственном техническом университете. Учился по направлению «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Карьеру нефтяник начал в начале 2000-х годов с должности оператора по добыче нефти и газа. Работал на нефтяных месторождениях «Лукойла». Затем трудился в нефтесервисных компаниях «БК Евразия», «Шлюмберже» и «НьюТек Сервисез».
Югра как стартовая площадка
В 2010-х годах Трегубов пришел работать в структуру «Петро Велт Технолоджис» в ХМАО. Прошел путь от начальника цеха по забурке боковых стволов в ООО «КАТойл-Дриллинг» до исполнительного директора ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» в Нижневартовске.
Под его руководством компания получила статус «Предприятие года» в 2023 году. Годом позже победила в конкурсе «Черное золото Югры» в номинации «Лучшее нефтегазосервисное предприятие». Сам Трегубов был награжден национальным сертификатом «Руководитель года».
Новое назначение
В мае 2025 года Андрей Трегубов возглавил одну из крупнейших нефтесервисных компаний страны — подрядчика нефтедобывающих корпораций. На руководящем посту он сменил Михаила Сыртланова, который управлял PeWeTe чуть более года. Сыртланов тоже был выходцем из Югры. Он более десяти лет работал в компании «КАТКонефть» в Когалыме.
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