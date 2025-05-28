Трагедия в воздухе: врач рассказала, кому опасно летать на самолетах

Полет на самолете — самый быстрый способ перемещения, но не самый безопасный для людей с хроническими заболеваниями. Особенно опасны турбулентность и перепады давления. Поэтому лучше заранее знать все риски перед тем, как садиться в самолет. в беседе с корреспондентом URA.RU врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, кому стоит отказаться от перелетов и что делать, если стало плохо в самолете.
Какая самая частая причина смертей в самолете
По словам врача, чаще всего в самолете умирают из-за тромбоза. Ольга Уланкина объяснила, что из-за перепадов давления и уменьшения содержания кислорода в воздухе создается дополнительная нагрузка на сердце, из-за которой и случаются трагедии.
«Сухая атмосфера в салоне авиалайнера способствует сгущению крови. Кроме того, во время полета человек в течение нескольких часов сидит практически неподвижно, что приводит к застою крови. Все это влияет на образование тромбов — сгустков крови, которые в любой момент могут закупорить вену или артерию и вызвать инсульт, инфаркт, тромбоэмболию легочной артерии», — предупредила Ольга Уланкина.
Эксперт отметила, что, по данным опубликованного в научном журнале «Thieme Medical Publishers», исследования у тех, кто регулярно путешествует на большие или средние расстояния, риск тромбоза в 2-4 раза выше, чем у обычного человека. Но, в некоторых случаях, даже редкие перелеты могут закончиться катастрофой.
Кто из пассажиров в группе риска
Ольга Уланкина отметила, что большой риск появления тромбоза в самолете у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом, наследственной предрасположенностью к образованию тромбов, а также у пожилых путешественники. Поэтому эксперт советует перед полетом проконсультироваться с врачом беременным женщинам, а также тем, кто страдает от:
- сахарного диабета;
- нарушений свертываемости крови;
- патологии дыхательной системы;
- варикоза;
- хронического заболевания печени или почек;
- сердечно-сосудистых нарушений.
Кому стоит отказаться от полетов
По словам врача, в некоторых случаях лучше отказаться от перелета и выбрать путешествие на машине или поезде.
“При некоторых заболеваниях дыхательных путей, психиатрических расстройствах, тромбозе глубоких вен ног, повреждениях внутреннего и среднего уха, высоком внутричерепном давлении врач может порекомендовать воздержаться от полетов”, – предупредила Ольга Улинкина.
Также, по словам эксперта, противопоказанием к авиапутешествиям становятся недавно перенесенные инфаркты, инсульты и операции. Врач также добавила, что готовясь к поездке, нужно думать не только о своем благополучии, но и о тех, кто летит рядом. Поэтому перелет лучше перенести, если человек заболел гриппом или какой-либо другой инфекцией, которая передается через предметы или воздушно-капельным путем.
Во-первых, перелет негативно отразится на его здоровье, усилив неприятные симптомы, а во-вторых, в тесном салоне авиалайнера в сухом воздухе вирусы и бактерии легко передаются от человека к человеку. И один заболевший путешественник может запросто заразить множество других пассажиров, отметила врач.
Что делать, если стало плохо в самолете
По словам Уланкиной, даже здоровому человеку может стать плохо в самолете. Врач отметила, что длительный перелет может привести к ухудшению самочувствия, но в большинстве случаев это — нормальное явление, не угрожающее здоровью.
«Из-за сухого воздуха в салоне организм обезвоживается, человек начинает хуже себя чувствовать: возникает ощущение сухости в носу и глазах, стягивает кожу. Резкие перепады давления могут привести к заложенности ушей и носа. Нехватка кислорода вызывает головную боль и метеоризм, а вынужденная неподвижность — отеки и тяжесть в ногах», — перечислила специалист.
Однако если пассажир почувствовал, что его самочувствие ухудшается, то не нужно храбриться и терпеть боль. В первую очередь нужно вызвать стюарда или стюардессу и сообщить о проблеме.
«Экипаж авиалайнеров обучают оказывать первую помощь, а на борту самолета всегда есть аптечка. Если пассажиру во время перелета стало плохо, то при необходимости нужно помочь человеку сесть или лечь удобнее, расстегнуть тесную одежду, предложить воды», — отметила Ольга Уланкина.
Врач добавила, что несмотря на то, что экипаж умеет оказывать первую помощь, в воздухе человеку не смогут оказать полноценное медицинское обслуживание. По ее словам, обострение любого хронического заболевания может привести к трагедии, поэтому особенно важно оценить свое состояние здоровья перед путешествием и не рисковать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.