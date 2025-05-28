28 мая 2025

«Весь район в дыму»: мощный пожар охватил пятиэтажку в Екатеринбурге. Фото, видео

В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома на Уктусе
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар тушили 15 человек личного состава (архивное фото)
Пожар тушили 15 человек личного состава (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Просторной 29 мая сильный пожар начался на крыше пятиэтажного дома. Черным дымом заволокло Кольцовский тракт и Уктус, рассказал URA.RU читатель.

«На Просторной, 146 мощный пожар на крыше здания. Весь район в дыму», — сказал собеседник. Он отметил, что прямо сейчас спасатели ликвидируют возгорание.

По словам другого очевидца, пожар уже потушили. «Много дыма было из-за битума. Пожарные проводят проливку места очага», — подчеркнул он.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 12:40. На месте 15 специалистов и шесть единиц техники.

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В Екатеринбурге на улице Просторной 29 мая сильный пожар начался на крыше пятиэтажного дома. Черным дымом заволокло Кольцовский тракт и Уктус, рассказал URA.RU читатель. «На Просторной, 146 мощный пожар на крыше здания. Весь район в дыму», — сказал собеседник. Он отметил, что прямо сейчас спасатели ликвидируют возгорание. По словам другого очевидца, пожар уже потушили. «Много дыма было из-за битума. Пожарные проводят проливку места очага», — подчеркнул он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 12:40. На месте 15 специалистов и шесть единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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