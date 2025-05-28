В Екатеринбурге на улице Просторной 29 мая сильный пожар начался на крыше пятиэтажного дома. Черным дымом заволокло Кольцовский тракт и Уктус, рассказал URA.RU читатель.
«На Просторной, 146 мощный пожар на крыше здания. Весь район в дыму», — сказал собеседник. Он отметил, что прямо сейчас спасатели ликвидируют возгорание.
По словам другого очевидца, пожар уже потушили. «Много дыма было из-за битума. Пожарные проводят проливку места очага», — подчеркнул он.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 12:40. На месте 15 специалистов и шесть единиц техники.
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