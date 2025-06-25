Аналитики раскрыли, куда поедут отдыхать летом жители ХМАО

Югорчане планируют поехать летом в отпуск в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Алтайский край и Москву. Среди зарубежных направлений пользуются спросом Таиланд, Китай и Вьетнам. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter, которые провели исследование совместно с сервисом бронирования отелей «Островок».
«Среди российских направлений, где жители ХМАО чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край и Санкт-Петербург, Алтайский край и Москва. Зарубежные направления возглавляют Таиланд, Китай и Вьетнам, также в топе оказались Турция и Абхазия», — говорится в сообщении.
Самыми популярными месяцами для отпуска стали июль и август. Доля опрошенных югорчан готова потратить на отдых более 100 тысяч рублей, а другие в основном закладывают от 20 до 80 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подешевели билеты на самолет до Санкт-Петербурга. Перелеты из Сургута в конце лета упали в цене примерно на 25%.
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