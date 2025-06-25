25 июня 2025

Аналитики раскрыли, куда поедут отдыхать летом жители ХМАО

Югорчане планируют отпуск летом в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство опрошенных югорчан планируют потратить на отпуск более 100 000 рублей
Большинство опрошенных югорчан планируют потратить на отпуск более 100 000 рублей Фото:

Югорчане планируют поехать летом в отпуск в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Алтайский край и Москву. Среди зарубежных направлений пользуются спросом Таиланд, Китай и Вьетнам. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter, которые провели исследование совместно с сервисом бронирования отелей «Островок».

«Среди российских направлений, где жители ХМАО чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край и Санкт-Петербург, Алтайский край и Москва. Зарубежные направления возглавляют Таиланд, Китай и Вьетнам, также в топе оказались Турция и Абхазия», — говорится в сообщении.

Самыми популярными месяцами для отпуска стали июль и август. Доля опрошенных югорчан готова потратить на отдых более 100 тысяч рублей, а другие в основном закладывают от 20 до 80 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подешевели билеты на самолет до Санкт-Петербурга. Перелеты из Сургута в конце лета упали в цене примерно на 25%.

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Югорчане планируют поехать летом в отпуск в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Алтайский край и Москву. Среди зарубежных направлений пользуются спросом Таиланд, Китай и Вьетнам. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter, которые провели исследование совместно с сервисом бронирования отелей «Островок». «Среди российских направлений, где жители ХМАО чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край и Санкт-Петербург, Алтайский край и Москва. Зарубежные направления возглавляют Таиланд, Китай и Вьетнам, также в топе оказались Турция и Абхазия», — говорится в сообщении. Самыми популярными месяцами для отпуска стали июль и август. Доля опрошенных югорчан готова потратить на отдых более 100 тысяч рублей, а другие в основном закладывают от 20 до 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подешевели билеты на самолет до Санкт-Петербурга. Перелеты из Сургута в конце лета упали в цене примерно на 25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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