Тысячи комаров атаковали семью туристов в ХМАО. Видео

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Комары атаковали палатку туристов в ХМАО
Комары атаковали палатку туристов в ХМАО Фото:

Семью туристов во время похода в Ханты-Мансийском автономном округе атаковали полчища комаров. Насекомые облепили палатку, в которой ночевала пара с собакой, происходящее они сняли на видео.

«Кажется сейчас будет шок-контент. Как нам продолжать поход?» — задается вопросом женщина в видеоролике, опубликованном в группе «Дикие Люди Тарас и Наталья Швечихины» соцсети «ВКонтакте». На кадрах туристы запечатлели, как комары облепили палатку, от насекомых их защищала лишь сетка.

Пара с собакой делали привал возле поселка Горноправдинск, сообщили в соцсетях. Рядом оказалось болото. «ХМАО в июне беспощаден», — добавила автор видео в комментариях к публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что вахтовики из ХМАО столкнулись с нашествием комаров. Они сняли видео, на котором рабочий достает из техники фильтр, забитый плотной массой насекомых. Мужчины пошутили, что это котлеты из комаров.

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Семью туристов во время похода в Ханты-Мансийском автономном округе атаковали полчища комаров. Насекомые облепили палатку, в которой ночевала пара с собакой, происходящее они сняли на видео. «Кажется сейчас будет шок-контент. Как нам продолжать поход?» — задается вопросом женщина в видеоролике, опубликованном в группе «Дикие Люди Тарас и Наталья Швечихины» соцсети «ВКонтакте». На кадрах туристы запечатлели, как комары облепили палатку, от насекомых их защищала лишь сетка. Пара с собакой делали привал возле поселка Горноправдинск, сообщили в соцсетях. Рядом оказалось болото. «ХМАО в июне беспощаден», — добавила автор видео в комментариях к публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что вахтовики из ХМАО столкнулись с нашествием комаров. Они сняли видео, на котором рабочий достает из техники фильтр, забитый плотной массой насекомых. Мужчины пошутили, что это котлеты из комаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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