Семью туристов во время похода в Ханты-Мансийском автономном округе атаковали полчища комаров. Насекомые облепили палатку, в которой ночевала пара с собакой, происходящее они сняли на видео.
«Кажется сейчас будет шок-контент. Как нам продолжать поход?» — задается вопросом женщина в видеоролике, опубликованном в группе «Дикие Люди Тарас и Наталья Швечихины» соцсети «ВКонтакте». На кадрах туристы запечатлели, как комары облепили палатку, от насекомых их защищала лишь сетка.
Пара с собакой делали привал возле поселка Горноправдинск, сообщили в соцсетях. Рядом оказалось болото. «ХМАО в июне беспощаден», — добавила автор видео в комментариях к публикации.
Ранее URA.RU рассказывало, что вахтовики из ХМАО столкнулись с нашествием комаров. Они сняли видео, на котором рабочий достает из техники фильтр, забитый плотной массой насекомых. Мужчины пошутили, что это котлеты из комаров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!