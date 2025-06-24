24 июня 2025

Рецидивист из ХМАО с ножом устроил налет на магазин ради бутылки водки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Радужном мужчина угрожал продавцам магазина ножом ради водки
В Радужном мужчина угрожал продавцам магазина ножом ради водки Фото:

В Радужном судимый местный житель украл из магазина бутылку водки и угрожал ножом продавцам, которые пытались его остановить. Суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам в колонии строгого режима.

«[Мужчина] не подчинился и стал угрожать им ножом, говоря, что применит насилие, опасное для жизни и здоровья. Опасаясь угроз, сотрудники магазина пропустили его к выходу», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Инцидент произошел еще в марте прошлого года, а суд состоялся в июне 2025.

Тем временем в другом магазине рецидивист украл сумку, которую другой клиент оставил на столе рядом с кассой. Наказание суд назначил, учитывая прошлую судимость. «Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в суде», — добавляют в публикации.

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В Радужном судимый местный житель украл из магазина бутылку водки и угрожал ножом продавцам, которые пытались его остановить. Суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам в колонии строгого режима. «[Мужчина] не подчинился и стал угрожать им ножом, говоря, что применит насилие, опасное для жизни и здоровья. Опасаясь угроз, сотрудники магазина пропустили его к выходу», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Инцидент произошел еще в марте прошлого года, а суд состоялся в июне 2025. Тем временем в другом магазине рецидивист украл сумку, которую другой клиент оставил на столе рядом с кассой. Наказание суд назначил, учитывая прошлую судимость. «Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в суде», — добавляют в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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