Рецидивист из ХМАО с ножом устроил налет на магазин ради бутылки водки

В Радужном судимый местный житель украл из магазина бутылку водки и угрожал ножом продавцам, которые пытались его остановить. Суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам в колонии строгого режима.
«[Мужчина] не подчинился и стал угрожать им ножом, говоря, что применит насилие, опасное для жизни и здоровья. Опасаясь угроз, сотрудники магазина пропустили его к выходу», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Инцидент произошел еще в марте прошлого года, а суд состоялся в июне 2025.
Тем временем в другом магазине рецидивист украл сумку, которую другой клиент оставил на столе рядом с кассой. Наказание суд назначил, учитывая прошлую судимость. «Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в суде», — добавляют в публикации.
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