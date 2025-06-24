24 июня 2025

В ХМАО прокуратура запретила использовать опасный наплавной мост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наплавной мост запретили использовать на реке Юганская Обь
Наплавной мост запретили использовать на реке Юганская Обь Фото:

Суд запретил пользоваться понтонным мостом в Нефтеюганске, владельцы использовали его без документов. Приостановить работу требовала транспортная прокуратура.

«Транспортной прокуратурой направлено исковое заявление в суд о запрете эксплуатации понтона до получения в Обь-Иртышском филиале Российского Классификационного Общества необходимых документов», — говорится в telegram-канале ведомства. Понтон может снова начать работать после оформления бумаг.

Проблемы прокуратура выявила во время проверки законодательства о безопасности судоходства. Понтон находится на реке Юганская Обь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд запретил пользоваться понтонным мостом в Нефтеюганске, владельцы использовали его без документов. Приостановить работу требовала транспортная прокуратура. «Транспортной прокуратурой направлено исковое заявление в суд о запрете эксплуатации понтона до получения в Обь-Иртышском филиале Российского Классификационного Общества необходимых документов», — говорится в telegram-канале ведомства. Понтон может снова начать работать после оформления бумаг. Проблемы прокуратура выявила во время проверки законодательства о безопасности судоходства. Понтон находится на реке Юганская Обь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...