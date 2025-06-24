В ХМАО прокуратура запретила использовать опасный наплавной мост

Суд запретил пользоваться понтонным мостом в Нефтеюганске, владельцы использовали его без документов. Приостановить работу требовала транспортная прокуратура.
«Транспортной прокуратурой направлено исковое заявление в суд о запрете эксплуатации понтона до получения в Обь-Иртышском филиале Российского Классификационного Общества необходимых документов», — говорится в telegram-канале ведомства. Понтон может снова начать работать после оформления бумаг.
Проблемы прокуратура выявила во время проверки законодательства о безопасности судоходства. Понтон находится на реке Юганская Обь.
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