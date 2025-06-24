Суд ХМАО взыскал с подрядчика нефтяной компании миллионы рублей за аварию на нефтяной скважине

Арбитражный суд Югры обязал компанию «Интегрированные сервисные технологии» из Нефтеюганска (ХМАО) выплатить 24,4 миллиона рублей в пользу «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» — дочерней структуры нефтяной компании «НОВАТЭК». Причиной стала авария на скважине нефтяного месторождения, следует из материалов дела, с которым ознакомилось URA.RU.
«Суд рассмотрел исковое заявление ООО „НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз“ к ООО „Интегрированные сервисные технологии“ о возмещении убытков. Причиной иска стал обрыв трубопровода на скважине. По итогам экспертизы и разбирательства суд решил взыскать с ответчика 24,4 миллиона рублей», — говорится в судебном решении.
Авария произошла на скважине Юрхаровского нефтегазоконденсатного месторождения в ЯНАО. Тогда оборвался капиллярно-металлический трубопровод, по которому в скважину подаются химические реагенты. Работы выполняла компания из Нефтеюганска. По данным суда, ликвидация последствий аварии продолжалась более года.
Изначально истец требовал более 55 миллионов рублей, но суд снизил сумму. Эксперты установили, что вина лежит на обеих сторонах, а фактический ущерб оказался ниже.
Агентство URA.RU направило запросы обеим компаниям. На момент публикации ответа получено не было.
Ранее URA.RU писало, что «РН-Бурение» заплатит миллионы за аварию на месторождении в ХМАО. Суд обязал компанию выплатить 9,97 млн рублей в качестве компенсации за утрату оборудования, оставленного в нефтяной скважине Кондинского месторождения.
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