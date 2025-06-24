Ученый из Сургута рассказал про борьбу с борщевиком в ХМАО

В ХМАО широко распространен не представляющий угрозы для людей сибирский борщевик. Однако в некоторых районах растет борщевик Сосновского, который опасен для человека. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ Глеб Кукуричкин.
«В Югре есть свой борщевик — сибирский, но он не представляет никакой угрозы для человека, в отличие от всем известного борщевика Сосновского. Например, в Сургуте это растение безобидно, однако в Ханты-Мансийском районе и на юге округа представляет собой опасность», — объяснил ученый.
Борщевик появляется на откосах дорог, пустырях, насыпях, на вытоптанных участках в парке, а также в местах, где когда-либо развивалось животноводство. Это растение содержит токсичные вещества, которые при контакте с кожей вызывают ожоги и аллергические реакции.
«Также распространенными сорняками в Югре являются бодяк, хвощ, пырей, лютики, клевер и даже одуванчики. Самый эффективный и безопасный метод борьбы с ними — механический. Их нужно выкапывать, тяпать, выдергивать. Также допустимо использование ядохимикатов, если рядом нет сельскохозяйственных культур», — рассказал Кукуричкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!