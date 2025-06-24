24 июня 2025

Ученый из Сургута рассказал про борьбу с борщевиком в ХМАО

Ученый Глеб Кукуричкин: в районах ХМАО растет опасный для людей борщевик
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО растет несколько разновидностей борщевика, самый опасный из них - борщевик Сосновского
В ХМАО растет несколько разновидностей борщевика, самый опасный из них - борщевик Сосновского Фото:

В ХМАО широко распространен не представляющий угрозы для людей сибирский борщевик. Однако в некоторых районах растет борщевик Сосновского, который опасен для человека. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ Глеб Кукуричкин.

«В Югре есть свой борщевик — сибирский, но он не представляет никакой угрозы для человека, в отличие от всем известного борщевика Сосновского. Например, в Сургуте это растение безобидно, однако в Ханты-Мансийском районе и на юге округа представляет собой опасность», — объяснил ученый.

Борщевик появляется на откосах дорог, пустырях, насыпях, на вытоптанных участках в парке, а также в местах, где когда-либо развивалось животноводство. Это растение содержит токсичные вещества, которые при контакте с кожей вызывают ожоги и аллергические реакции.

«Также распространенными сорняками в Югре являются бодяк, хвощ, пырей, лютики, клевер и даже одуванчики. Самый эффективный и безопасный метод борьбы с ними — механический. Их нужно выкапывать, тяпать, выдергивать. Также допустимо использование ядохимикатов, если рядом нет сельскохозяйственных культур», — рассказал Кукуричкин.

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В ХМАО широко распространен не представляющий угрозы для людей сибирский борщевик. Однако в некоторых районах растет борщевик Сосновского, который опасен для человека. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ Глеб Кукуричкин. «В Югре есть свой борщевик — сибирский, но он не представляет никакой угрозы для человека, в отличие от всем известного борщевика Сосновского. Например, в Сургуте это растение безобидно, однако в Ханты-Мансийском районе и на юге округа представляет собой опасность», — объяснил ученый. Борщевик появляется на откосах дорог, пустырях, насыпях, на вытоптанных участках в парке, а также в местах, где когда-либо развивалось животноводство. Это растение содержит токсичные вещества, которые при контакте с кожей вызывают ожоги и аллергические реакции. «Также распространенными сорняками в Югре являются бодяк, хвощ, пырей, лютики, клевер и даже одуванчики. Самый эффективный и безопасный метод борьбы с ними — механический. Их нужно выкапывать, тяпать, выдергивать. Также допустимо использование ядохимикатов, если рядом нет сельскохозяйственных культур», — рассказал Кукуричкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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