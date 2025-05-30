На крупнейшем оборонном предприятии Сербии произошел взрыв

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В результате взрыва пострадали пять человек
В результате взрыва пострадали пять человек Фото:

В Сербии на крупнейшем оборонном заводе «Крушик» произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал N1. 

«Сегодня утром около 7.40 во время очередных работ сработал усилитель воспламенителя на прессе», — передал телеканал сообщение представителей предприятия. Там добавили, что в результате взрыва один из сотрудников получил резаные ранения, еще четверо работников пожаловались на появление шума в ушах. Все пострадавшие были направлены в больницу города Валево для получения медицинской помощи и проведения аудиологического обследования.

Подобные инциденты на промышленных предприятиях происходят не впервые: ранее, в мае 2025 года, взрыв произошел и на парафиновом заводе «Свеча» в Башкирии. Тогда причиной стало нарушение технологического процесса, что привело к разгерметизации оборудования.

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В Сербии на крупнейшем оборонном заводе «Крушик» произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал N1.  «Сегодня утром около 7.40 во время очередных работ сработал усилитель воспламенителя на прессе», — передал телеканал сообщение представителей предприятия. Там добавили, что в результате взрыва один из сотрудников получил резаные ранения, еще четверо работников пожаловались на появление шума в ушах. Все пострадавшие были направлены в больницу города Валево для получения медицинской помощи и проведения аудиологического обследования. Подобные инциденты на промышленных предприятиях происходят не впервые: ранее, в мае 2025 года, взрыв произошел и на парафиновом заводе «Свеча» в Башкирии. Тогда причиной стало нарушение технологического процесса, что привело к разгерметизации оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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