На крупнейшем оборонном предприятии Сербии произошел взрыв

В Сербии на крупнейшем оборонном заводе «Крушик» произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал N1.
«Сегодня утром около 7.40 во время очередных работ сработал усилитель воспламенителя на прессе», — передал телеканал сообщение представителей предприятия. Там добавили, что в результате взрыва один из сотрудников получил резаные ранения, еще четверо работников пожаловались на появление шума в ушах. Все пострадавшие были направлены в больницу города Валево для получения медицинской помощи и проведения аудиологического обследования.
Подобные инциденты на промышленных предприятиях происходят не впервые: ранее, в мае 2025 года, взрыв произошел и на парафиновом заводе «Свеча» в Башкирии. Тогда причиной стало нарушение технологического процесса, что привело к разгерметизации оборудования.
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