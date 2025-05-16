Названа причина взрыва на заводе в Башкирии

Причиной взрыва на парафиновом заводе «Свеча» в Башкирии является разгерметизация печного оборудования из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщает МЧС по региону.
«Предварительно в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением», — говорится в telegram-канале МЧС. Инцидента произошел в городе Салават.
Предполагается, что под завалами может находиться один человек, в связи с чем продолжаются интенсивные поисковые мероприятия. Трое пострадавших с тяжелыми травмами были оперативно госпитализированы. В настоящее время спасатели ликвидируют отдельные очаги возгорания. В работах по ликвидации последствий происшествия задействованы 43 специалиста и 17 единиц техники.
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