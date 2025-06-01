В Пермском крае простятся с многодетным отцом, который погиб на СВО

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб уроженец Верещагино (Пермский край) — Виталий Белослудцев. На СВО он был наводчиком мотострелкового отделения.
«Виталий родился 5 июля 2000 года в Верещагино. После окончания средней школы он продолжил обучение в Верещагинском многопрофильном техникуме, где освоил специальность каменщика-печника. В дальнейшем работал в сфере ремонтно-отделочных услуг, а также занимался извозом в такси», — информирует администрация Верещагинского округа на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Городская администрация выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего: его опекуну Татьяне Ивановне, супруге, двум сыновьям и дочери. По имеющейся информации, Виталий скончался 18 августа 2023 года.
Церемония прощания состоится 3 июня в 11:00 во Дворце досуга Верещагино. В 11:30 начнется траурный митинг. Отпевание пройдет в 12:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».
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