Мединский на пальцах объяснил, что станет с Украиной, если откажется от условий России. Видео

Мединский несколько раз ударил кулаком об ладонь во время переговоров с Украиной
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Мединский во время переговоров с Украиной ударял кулаком об ладонь
Мединский во время переговоров с Украиной ударял кулаком об ладонь Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Глава российской делегации Владимир Мединский во время переговоров с Украиной в Стамбуле показал жестами, что станет с Украиной, если откажется от условий России. Он сделал характерные жесты ударом кулака об ладонь, что в некоторых случаях можно воспринимать как символ силы.

На кадрах, опубликованных журналистами с переговоров видно, как Мединский несколько раз ударяет кулаком об свою ладонь. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Царьград».

После прошедших переговоров в Стамбуле 2 июня Мединский дал ряд заявлений. Он подчеркнул, что стороны договорились о масштабном обмене военнопленными, а также анонсировал договоренность о временном прекращении огня в зоне СВО, на определенных фронтовых участках.

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Глава российской делегации Владимир Мединский во время переговоров с Украиной в Стамбуле показал жестами, что станет с Украиной, если откажется от условий России. Он сделал характерные жесты ударом кулака об ладонь, что в некоторых случаях можно воспринимать как символ силы. На кадрах, опубликованных журналистами с переговоров видно, как Мединский несколько раз ударяет кулаком об свою ладонь. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Царьград». После прошедших переговоров в Стамбуле 2 июня Мединский дал ряд заявлений. Он подчеркнул, что стороны договорились о масштабном обмене военнопленными, а также анонсировал договоренность о временном прекращении огня в зоне СВО, на определенных фронтовых участках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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