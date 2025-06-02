Глава российской делегации Владимир Мединский во время переговоров с Украиной в Стамбуле показал жестами, что станет с Украиной, если откажется от условий России. Он сделал характерные жесты ударом кулака об ладонь, что в некоторых случаях можно воспринимать как символ силы.
На кадрах, опубликованных журналистами с переговоров видно, как Мединский несколько раз ударяет кулаком об свою ладонь. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Царьград».
После прошедших переговоров в Стамбуле 2 июня Мединский дал ряд заявлений. Он подчеркнул, что стороны договорились о масштабном обмене военнопленными, а также анонсировал договоренность о временном прекращении огня в зоне СВО, на определенных фронтовых участках.
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