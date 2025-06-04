Скончался один из величайших балетмейстеров мира Панов

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Панов, эмигрировавший из СССР в Израиль, скончался на 87-м году жизни
Панов, эмигрировавший из СССР в Израиль, скончался на 87-м году жизни Фото:

В Израиле на 87-м году жизни скончался советский артист балета, хореограф и актер Валерий Панов. О смерти известного деятеля мирового балета сообщают израильские порталы.

«Большая утрата для города Ашдод. В возрасте 87 лет ушел из жизни танцовщик и основатель „Театра балета Панова“ Валерий Панов <...> Панов, один из величайших артистов балета в мире, внес Ашдод на карту мирового балета», — говорится в сообщении Ashdodnet.com. Отмечается, что похороны Панова состоятся через месяц — 4 июля на Ашдодском кладбище. Его похороны состоятся 4 июля на Ашдодском кладбище. 

Валерий Панов родился в СССР, учился в Москве и Ленинграде, выступал на сценах Вильнюсского театра оперы и балета, а после окончания Ленинградского хореографического училища начал работать в Ленинградском Малом театре оперы и балета. С 1957 года был солистом Михайловского и Мариинского театров. В 1974 году Панов эмигрировал в Израиль, где создал театр балета в Ашдоде. За свою карьеру он работал с ведущими труппами Европы и США, ставил спектакли для Балета Сан-Франциско, Берлинской и Венской государственных опер, возглавлял Королевский балет Фландрии и труппу Боннского театра оперы и балета. Помимо сцены, Панов также снимался в кино, исполнив роли в фильмах «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Один из нас».

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В Израиле на 87-м году жизни скончался советский артист балета, хореограф и актер Валерий Панов. О смерти известного деятеля мирового балета сообщают израильские порталы. «Большая утрата для города Ашдод. В возрасте 87 лет ушел из жизни танцовщик и основатель „Театра балета Панова“ Валерий Панов <...> Панов, один из величайших артистов балета в мире, внес Ашдод на карту мирового балета», — говорится в сообщении Ashdodnet.com. Отмечается, что похороны Панова состоятся через месяц — 4 июля на Ашдодском кладбище. Его похороны состоятся 4 июля на Ашдодском кладбище.  Валерий Панов родился в СССР, учился в Москве и Ленинграде, выступал на сценах Вильнюсского театра оперы и балета, а после окончания Ленинградского хореографического училища начал работать в Ленинградском Малом театре оперы и балета. С 1957 года был солистом Михайловского и Мариинского театров. В 1974 году Панов эмигрировал в Израиль, где создал театр балета в Ашдоде. За свою карьеру он работал с ведущими труппами Европы и США, ставил спектакли для Балета Сан-Франциско, Берлинской и Венской государственных опер, возглавлял Королевский балет Фландрии и труппу Боннского театра оперы и балета. Помимо сцены, Панов также снимался в кино, исполнив роли в фильмах «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Один из нас».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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