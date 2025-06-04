Захарова рассказала, когда Москва передаст Киеву тысячи тел бойцов ВСУ

Россия начнет передавать Украине шесть тысяч тел украинских солдат в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Процесс передачи тел погибших между РФ и Украиной в соответствии с договоренностями в Стамбуле начнется в ближайшее время», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга, трансляцию которого ведут официальные каналы МИД РФ. Об этом договорились российская и украинская делегации в ходе переговоров, прошедших 2 июня в Стамбуле.
Помимо этого, стороны условились обменять всех тяжело больных военнопленных, а также тех пленных, которым менее 25 лет. Однако конкретные сроки были неизвестны.
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