WP: ударом по Крымскому мосту Киев дал сигнал Трампу

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Киев якобы послал сообщение Трампу своей атакой на Крымский мост
Киев якобы послал сообщение Трампу своей атакой на Крымский мост Фото:

Атака украинских дронов по Крымскому мосту 3 и 4 июня якобы была попыткой Киева показать президенту США Дональду Трампу, что ВСУ не собираются прекращать боевые действия. Об этом написали в американских СМИ.

«Атакуя беспилотниками российский авиационный флот, Украина показывает Трампу, что она может упорствовать, продолжая конфликт», — пишет The Washington Post. Они отметили, что Киев слабее по численности армии и ее вооружению. В связи с этим он может только продолжать попытки нанести ущерб российской армии, якобы стремясь «отказаться» от договоров с Россией, даже если Трамп постарается навязать его Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт взрыва на Крымском мосту, организованного ВСУ. Однако к повреждениям эта атака не привела и мост продолжил функционировать в штатном режиме.

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Атака украинских дронов по Крымскому мосту 3 и 4 июня якобы была попыткой Киева показать президенту США Дональду Трампу, что ВСУ не собираются прекращать боевые действия. Об этом написали в американских СМИ. «Атакуя беспилотниками российский авиационный флот, Украина показывает Трампу, что она может упорствовать, продолжая конфликт», — пишет The Washington Post. Они отметили, что Киев слабее по численности армии и ее вооружению. В связи с этим он может только продолжать попытки нанести ущерб российской армии, якобы стремясь «отказаться» от договоров с Россией, даже если Трамп постарается навязать его Украине. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт взрыва на Крымском мосту, организованного ВСУ. Однако к повреждениям эта атака не привела и мост продолжил функционировать в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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