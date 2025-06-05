В Челябинске едва не загорелся автобус с пассажирами. Видео

05 июня 2025 в 19:50 Размер текста - 17 +

Происшествие произошло вблизи остановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на улице Братьев Кашириных во время движения задымился автобус. В МЧС по региону ответили, что сообщений об инциденте к ним не поступало. «На улице Братьев Кашириных, во время движения пассажирского автобуса внезапно начал валить дым из его задней части. Водитель остановил автобус у ближайшей остановки», — отметили в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей». Как сообщили в канале, все пассажиры быстро покинули салон. Люди опасались возгорания. Информация о пострадавших также не поступала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на улице Братьев Кашириных во время движения задымился автобус. В МЧС по региону ответили, что сообщений об инциденте к ним не поступало. «На улице Братьев Кашириных, во время движения пассажирского автобуса внезапно начал валить дым из его задней части. Водитель остановил автобус у ближайшей остановки», — отметили в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей». Как сообщили в канале, все пассажиры быстро покинули салон. Люди опасались возгорания. Информация о пострадавших также не поступала.