В Челябинске едва не загорелся автобус с пассажирами. Видео

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Городской транспорт. Челябинск, транспорт, автобус, дорожное движение, пассажир автобуса
Происшествие произошло вблизи остановки Фото:

В Челябинске на улице Братьев Кашириных во время движения задымился автобус. В МЧС по региону ответили, что сообщений об инциденте к ним не поступало.

«На улице Братьев Кашириных, во время движения пассажирского автобуса внезапно начал валить дым из его задней части. Водитель остановил автобус у ближайшей остановки», — отметили в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».

Как сообщили в канале, все пассажиры быстро покинули салон. Люди опасались возгорания. Информация о пострадавших также не поступала.

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В Челябинске на улице Братьев Кашириных во время движения задымился автобус. В МЧС по региону ответили, что сообщений об инциденте к ним не поступало. «На улице Братьев Кашириных, во время движения пассажирского автобуса внезапно начал валить дым из его задней части. Водитель остановил автобус у ближайшей остановки», — отметили в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей». Как сообщили в канале, все пассажиры быстро покинули салон. Люди опасались возгорания. Информация о пострадавших также не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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