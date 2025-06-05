Происшествие произошло вблизи остановки
В Челябинске на улице Братьев Кашириных во время движения задымился автобус. В МЧС по региону ответили, что сообщений об инциденте к ним не поступало.
«На улице Братьев Кашириных, во время движения пассажирского автобуса внезапно начал валить дым из его задней части. Водитель остановил автобус у ближайшей остановки», — отметили в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».
Как сообщили в канале, все пассажиры быстро покинули салон. Люди опасались возгорания. Информация о пострадавших также не поступала.
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