В центре Челябинска открылось кафе со стейками и крафтовыми бургерами

В центре Челябинска открылось мясное кафе «ВОТ ТАК!». В заведении подают стейки, мясные закуски, супы бургеры и салаты.
«Вот так — и все! The Grillхаус уходит в историю. Теперь — „Вот так кафе“», — говорится в соцсетях заведения. В мае у бизнеса появился новый собственник.
Концепцию мясного бара решили сменить на кафе. Ресторатор изменил меню, карту бара и дизайн помещения.
В меню появились норвежский салат с лососем, салат из ростбифа с хрустящими баклажанами и цезарь. На выбор гостей представили шесть авторских бургеров. Среди них варианты с вишней, карибский с креветкой, медовый с беконом, для гурманов с добавлением брынзы и мяты, с кукурузой и бургер «4 сыра».
Три блюда из ребер и семь вариантов стейка также добавили в меню. Там же — три вида супа, фритюрные позиции, бефстроганов, креветки кимчи и стейк мясника. В качестве напитков посетителям предлагают морс, кофе и пиво.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!