В центре Челябинска открылось кафе со стейками и крафтовыми бургерами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В центре Челябинска открылось кафе со стейками, мясными супами и бургерами
В центре Челябинска открылось кафе со стейками, мясными супами и бургерами Фото:

В центре Челябинска открылось мясное кафе «ВОТ ТАК!». В заведении подают стейки, мясные закуски, супы бургеры и салаты.

«Вот так — и все! The Grillхаус уходит в историю. Теперь — „Вот так кафе“», — говорится в соцсетях заведения. В мае у бизнеса появился новый собственник.

Концепцию мясного бара решили сменить на кафе. Ресторатор изменил меню, карту бара и дизайн помещения.

В меню появились норвежский салат с лососем, салат из ростбифа с хрустящими баклажанами и цезарь. На выбор гостей представили шесть авторских бургеров. Среди них варианты с вишней, карибский с креветкой, медовый с беконом, для гурманов с добавлением брынзы и мяты, с кукурузой и бургер «4 сыра».

Три блюда из ребер и семь вариантов стейка также добавили в меню. Там же — три вида супа, фритюрные позиции, бефстроганов, креветки кимчи и стейк мясника. В качестве напитков посетителям предлагают морс, кофе и пиво.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Челябинска открылось мясное кафе «ВОТ ТАК!». В заведении подают стейки, мясные закуски, супы бургеры и салаты. «Вот так — и все! The Grillхаус уходит в историю. Теперь — „Вот так кафе“», — говорится в соцсетях заведения. В мае у бизнеса появился новый собственник. Концепцию мясного бара решили сменить на кафе. Ресторатор изменил меню, карту бара и дизайн помещения. В меню появились норвежский салат с лососем, салат из ростбифа с хрустящими баклажанами и цезарь. На выбор гостей представили шесть авторских бургеров. Среди них варианты с вишней, карибский с креветкой, медовый с беконом, для гурманов с добавлением брынзы и мяты, с кукурузой и бургер «4 сыра». Три блюда из ребер и семь вариантов стейка также добавили в меню. Там же — три вида супа, фритюрные позиции, бефстроганов, креветки кимчи и стейк мясника. В качестве напитков посетителям предлагают морс, кофе и пиво.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...