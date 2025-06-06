Электроснабжение челябинского метротрама и кампуса в приоритете развития региона

Энергоснабжение метротрамвая, межвузовского кампуса, а также Челябинска и пригорода — в числе приоритетов для развития энергетической инфраструктуры региона. Об этом заявил генеральный директора ПАО «Россети» Андрей Рюмин во время встречи с губернатором Алексеем Текслером в Москве.
«В числе приоритетов — электроснабжение знаковых для региона объектов — Челябинского метротрамвая, межвузовского кампуса мирового уровня», — отметил Рюмин во время обсуждения развития энергетической инфраструктуры региона с Текслером. Его слова цитирует пресс-служба правительства области в telegram-канале.
В последние года активно решаются вопросы электроснабжения Челябинска и пригородов, работа в этом направлении продолжится. Модернизирована система управления сетями, введены новые мощности.
Между Челябинской областью и системообразующей сетевой организацией планируется заключение соглашения об регулируемой деятельности на 2026-2030 года. В рамках соглашения будут проведены дополнительные инвестиционные мероприятия на сумму более 5,8 миллиарда рублей за пять лет, увеличится программа по ремонту сетевого комплекса. Все это позволит улучшить надежность электроснабжения потребителей в области и провести мероприятия по повышению электроснабжения Челябинска и Сосновского района. В частности, ликвидировать перегруз подстанций 110 кВ «Есаулка» и «Харлуши», также модернизировать магистральную подстанцию 500 кВ «Козырево».
«Совместно с „Россетями“ мы последовательно решаем задачу по обеспечению надежного и качественного электроснабжения в регионе, а значит, и улучшению качества жизни наших жителей. Сегодня мы обсудили дальнейшую реализацию планов развития. Продолжаем работу, подписание соглашения позволит ее усилить», — подчеркнул Текслер.
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