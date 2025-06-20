Путин рассказал, кто виноват в отсутствии мира на Украине

Путин: Украина отказалась договариваться из-за Запада
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Запад желал уничтожения России, заявил Путин
Запад желал уничтожения России, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина отказывалась от переговоров с Россией из-за давления Запада. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, бывший премьер-министр Великобритании господин Борис Джонсон, приехал на Украину и предложил не договариваться с Россией», — заявил Путин. Его слова с площадки ПМЭФ передает корреспондент URA.RU. 

По его словам, западные страны, руководствуясь неоколониальными принципами, рассчитывали «поживиться» за счет России, разрушив и уничтожив ее. Путин утверждает, что именно поэтому Джонсон по указанию администрации экс-президента США Джо Байдена приезжал на Украину и предлагал не договариваваться с Москвой.

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Украина отказывалась от переговоров с Россией из-за давления Запада. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Уверен, бывший премьер-министр Великобритании господин Борис Джонсон, приехал на Украину и предложил не договариваться с Россией», — заявил Путин. Его слова с площадки ПМЭФ передает корреспондент URA.RU.  По его словам, западные страны, руководствуясь неоколониальными принципами, рассчитывали «поживиться» за счет России, разрушив и уничтожив ее. Путин утверждает, что именно поэтому Джонсон по указанию администрации экс-президента США Джо Байдена приезжал на Украину и предлагал не договариваваться с Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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