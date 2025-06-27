Лихая пенсионерка перепутала педали на своем Porsche и улетела в кювет в Москве

На западе Москвы 70-летняя женщина, управляя автомобилем Porsche Cayenne, перепутала педали. В результате, автомобиль выехал на газон, снес дорожные знаки и улетел в кювет.
«Пенсионерка на Cayenne перепутала педали и улетела в кювет на выезде из элитного ЖК в Москве», — пишет telegram-канал Baza. Инцидент произошел на выезде из жилого комплекса «Life-Кутузовский», расположенного на улице Багрицкого. Пенсионерка не справилась с управлением автомобилем, перепутав педали газа и тормоза.
В результате внедорожник выехал за пределы проезжей части, повредил несколько дорожных знаков и оказался в кювете. Пожилая женщина получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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