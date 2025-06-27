Лихая пенсионерка перепутала педали на своем Porsche и улетела в кювет в Москве

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Пенсионерка не справилась с управлением автомобилем (архивное фото)
Пенсионерка не справилась с управлением автомобилем (архивное фото) Фото:

На западе Москвы 70-летняя женщина, управляя автомобилем Porsche Cayenne, перепутала педали. В результате, автомобиль выехал на газон, снес дорожные знаки и улетел в кювет.

«Пенсионерка на Cayenne перепутала педали и улетела в кювет на выезде из элитного ЖК в Москве», — пишет telegram-канал Baza. Инцидент произошел на выезде из жилого комплекса «Life-Кутузовский», расположенного на улице Багрицкого. Пенсионерка не справилась с управлением автомобилем, перепутав педали газа и тормоза.

В результате внедорожник выехал за пределы проезжей части, повредил несколько дорожных знаков и оказался в кювете. Пожилая женщина получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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На западе Москвы 70-летняя женщина, управляя автомобилем Porsche Cayenne, перепутала педали. В результате, автомобиль выехал на газон, снес дорожные знаки и улетел в кювет. «Пенсионерка на Cayenne перепутала педали и улетела в кювет на выезде из элитного ЖК в Москве», — пишет telegram-канал Baza. Инцидент произошел на выезде из жилого комплекса «Life-Кутузовский», расположенного на улице Багрицкого. Пенсионерка не справилась с управлением автомобилем, перепутав педали газа и тормоза. В результате внедорожник выехал за пределы проезжей части, повредил несколько дорожных знаков и оказался в кювете. Пожилая женщина получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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