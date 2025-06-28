Заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город «не является русским» ущербное. Такое мнение выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Подобные заявление ущербны. Одесса — это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что Одесса должна оставаться русским городом, несмотря на попытки власти Украины изменить его идентичность.
Рогов добавил, что исторически Одесса является русским городом. Она была основана в 1794 году.
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