Рогов резко ответил на заявление мэра Одессы о принадлежности города

Рогов: заявление Труханова о том, что Одесса не русский город, ущербное
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Одесса делает людей русскими, заявил Рогов
Одесса делает людей русскими, заявил Рогов Фото:

Заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город «не является русским» ущербное. Такое мнение выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Подобные заявление ущербны. Одесса — это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что Одесса должна оставаться русским городом, несмотря на попытки власти Украины изменить его идентичность.

Рогов добавил, что исторически Одесса является русским городом. Она была основана в 1794 году.

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Заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город «не является русским» ущербное. Такое мнение выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Подобные заявление ущербны. Одесса — это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что Одесса должна оставаться русским городом, несмотря на попытки власти Украины изменить его идентичность. Рогов добавил, что исторически Одесса является русским городом. Она была основана в 1794 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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