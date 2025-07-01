Лукашенко: «Орешник» появится в Белоруссии до конца года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что комплекс «Орешник» будет размещен в республике к концу года. Об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.
«Мы с Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции „Орешника“ будут в Беларуси. Работу „Орешника“ вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси. „Орешнику“ на земле белорусской быть», — цитирует Лукашенко telegram-канал «Пул Первого», близкий к его пресс-службе.
Комплекс «Орешник» был впервые применен Россией в ноябре 2024 года, после чего было объявлено о запуске его серийного производства. Российские власти подчеркивали, что новая ракетная система предназначена для повышения обороноспособности Союзного государства и отличается высокой скоростью и неуязвимостью для современных средств противоракетной обороны.
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