Лукашенко: «Орешник» появится в Белоруссии до конца года

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Россия предоставит Белоруссии «Орешник» в 2025 году
Россия предоставит Белоруссии «Орешник» в 2025 году Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что комплекс «Орешник» будет размещен в республике к концу года. Об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.

«Мы с Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции „Орешника“ будут в Беларуси. Работу „Орешника“ вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси. „Орешнику“ на земле белорусской быть», — цитирует Лукашенко telegram-канал «Пул Первого», близкий к его пресс-службе.

Комплекс «Орешник» был впервые применен Россией в ноябре 2024 года, после чего было объявлено о запуске его серийного производства. Российские власти подчеркивали, что новая ракетная система предназначена для повышения обороноспособности Союзного государства и отличается высокой скоростью и неуязвимостью для современных средств противоракетной обороны.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что комплекс «Орешник» будет размещен в республике к концу года. Об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню независимости. «Мы с Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции „Орешника“ будут в Беларуси. Работу „Орешника“ вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси. „Орешнику“ на земле белорусской быть», — цитирует Лукашенко telegram-канал «Пул Первого», близкий к его пресс-службе. Комплекс «Орешник» был впервые применен Россией в ноябре 2024 года, после чего было объявлено о запуске его серийного производства. Российские власти подчеркивали, что новая ракетная система предназначена для повышения обороноспособности Союзного государства и отличается высокой скоростью и неуязвимостью для современных средств противоракетной обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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