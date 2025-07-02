В Баку задержали 22-летнего россиянина

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Отчим подтвердил арест Федорова
Отчим подтвердил арест Федорова Фото:

В Азербайджане задержан 22-летний россиянин Дмитрий Федоров из Санкт-Петербурга. Он учился в архитектурно-строительном университете.

«Еще один задержанный в Азербайджане россиянин — Дмитрий Федоров. Ему 22 года», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что его арест подтвердил отчим. Дмитрий приехал в Баку несколько месяцев назад, и родным сообщили о задержании.

В Баку на четыре месяца арестовали восемь россиян, включая сооснователя онлайн-химчистки Airo Антона Драчева и разработчика Дмитрия Безуглого. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве.

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В Азербайджане задержан 22-летний россиянин Дмитрий Федоров из Санкт-Петербурга. Он учился в архитектурно-строительном университете. «Еще один задержанный в Азербайджане россиянин — Дмитрий Федоров. Ему 22 года», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что его арест подтвердил отчим. Дмитрий приехал в Баку несколько месяцев назад, и родным сообщили о задержании. В Баку на четыре месяца арестовали восемь россиян, включая сооснователя онлайн-химчистки Airo Антона Драчева и разработчика Дмитрия Безуглого. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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