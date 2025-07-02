В Баку задержали 22-летнего россиянина

В Азербайджане задержан 22-летний россиянин Дмитрий Федоров из Санкт-Петербурга. Он учился в архитектурно-строительном университете.
«Еще один задержанный в Азербайджане россиянин — Дмитрий Федоров. Ему 22 года», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что его арест подтвердил отчим. Дмитрий приехал в Баку несколько месяцев назад, и родным сообщили о задержании.
В Баку на четыре месяца арестовали восемь россиян, включая сооснователя онлайн-химчистки Airo Антона Драчева и разработчика Дмитрия Безуглого. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве.
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