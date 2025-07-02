В МИД РФ рассказали о рисках создания в Европе аналога НАТО

Евросоюз начинает формироваться в агрессивный военный блок, который станет аналогом НАТО и будет противостоять России. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
«Я очень сомневаюсь, что может появиться самостоятельное НАТО. Оно, правда, заключается в том, что ЕС из такого мирного проекта становится действительно чем-то напоминающим очень агрессивный военный блок», — подчеркнул Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24». В качестве примера дипломат напомнил о недавних высказываниях бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который сравнил Евросоюз с «цветущим садом», окруженным «джунглями».
По словам дипломата, трансформация Евросоюза происходит не только на уровне решений о расширении военных возможностей и развитии военно-промышленного комплекса, но и в идеологическом плане. Грушко обратил внимание на то, что подобная идеология вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность, так как России придется иметь дело с новой военной организацией. По его словам, она будет вынашивать агрессивные антироссийские намерения и выстраивать свою военную стратегию в соответствии с ними. Такая организация и будет угрожать России, и та будет защищаться, заключил Грушко.
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