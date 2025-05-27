Десятки рейсов «Уральских авиалиний» перенесли и отменили из-за атаки БПЛА

Авиакомпания «Уральские авиалинии» внесла более 20-ти изменений в расписание полетов 28 мая из-за атаки дронов на Москву. Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, рассказали в пресс-службе перевозчика.
Согласно оперативной информации от авиакомпании, задерживаются вылеты рейсов: U6-262, U6-264, U6-272 (Екатеринбург — Домодедово), U6-273, U6-271, U6-261 (Домодедово — Екатеринбург). Также перенесены направления U6-387/388 Домодедово — Омск — Домодедово, U6-2709 Домодедово — Ош, U6-427 Домодедово — Грозный, U6-2771 Домодедово — Самарканд, U6-2447 Жуковский — Ош, U6-2131 Жуковский — Самарканд, U6-2167 Жуковский — Фергана, U6-2425 Жуковский — Худжанд.
Еще пять самолетов были вынуждены совершить посадку на запасной аэродром в Нижнем Новгороде. Среди них рейсы U6-2142 Фергана — Жуковский, U6-8446 Душанбе — Жуковский, U6-2618 Ургенч — Жуковский, U6-2634 Ереван — Домодедово, U6-462 Сочи — Домодедово. Отменены рейсы U6-2803/2804 Домодедово — Бишкек, U6-2909/2910 Домодедово — Ош, U6-2441/2442 Жуковский — Душанбе, U6-2703/2704 Домодедово — Ереван.
По данным табло московских аэропортов, из-за атаки БПЛА на столицу задерживаются сотни рейсов на прилёт и вылет. Днем ранее средства противовоздушной обороны успешно предотвратили нападение 18-ти БПЛА, нацеленных на столицу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!