Зюганова переизбрали председателем КПРФ

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Коммунисты вновь поддержали кандидатуру своего лидера
Коммунисты вновь поддержали кандидатуру своего лидера Фото:

Геннадий Зюганов вновь избран председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Соответствующее решение принято на девятнадцатом отчетно-выборном съезде политического объединения. 

«Девятнадцатый отчетно-выборный съезд открылся 5 июля, в субботу. Геннадий Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ», — сообщило РИА Новости.

По сведениям издания, мероприятие проходит в оздоровительном комплексе «Снегири» в Истринском районе Московской области. Делегаты съезда поддержали кандидатуру 81-летнего Зюганова большинством голосов.

Как сообщало URA.RU, Геннадий Зюганов возглавляет КПРФ с момента основания партии в 1993 году и регулярно переизбирался на этот пост, последний раз — в апреле 2021 года. XIX отчетно-выборный съезд, на котором вновь поддержали его кандидатуру, совпал с недавним 81-летием политика, которое отметили поздравлениями президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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Геннадий Зюганов вновь избран председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Соответствующее решение принято на девятнадцатом отчетно-выборном съезде политического объединения.  «Девятнадцатый отчетно-выборный съезд открылся 5 июля, в субботу. Геннадий Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ», — сообщило РИА Новости. По сведениям издания, мероприятие проходит в оздоровительном комплексе «Снегири» в Истринском районе Московской области. Делегаты съезда поддержали кандидатуру 81-летнего Зюганова большинством голосов. Как сообщало URA.RU, Геннадий Зюганов возглавляет КПРФ с момента основания партии в 1993 году и регулярно переизбирался на этот пост, последний раз — в апреле 2021 года. XIX отчетно-выборный съезд, на котором вновь поддержали его кандидатуру, совпал с недавним 81-летием политика, которое отметили поздравлениями президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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