КНДР сделала заявление о перемирии с Южной Кореей

ЦТАК: КНДР нечего обсуждать с Южной Кореей
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В КНДР заявили, что им нечего обсуждать с Южной Кореей, сообщили в СМИ
В КНДР заявили, что им нечего обсуждать с Южной Кореей, сообщили в СМИ Фото:

КНДР не собирается примиряться с Южной Кореей. Об этом заявила заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

«Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам не о чем обсудить за столом переговоров с РК», — заявила Ким. Ее слова приводит ЦТАК.

Вопрос касательно перемирия поднялся из-за попыток президента Южной Кореи Ли Чжэ Меном начать перемирие с КНДР. Судя по информации, ранее Республика Корея объявило КНДР как главного противника. Последние утверждают, что сентиментальными словами не выйдет исправить конфронтационную атмосферу.

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КНДР не собирается примиряться с Южной Кореей. Об этом заявила заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. «Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам не о чем обсудить за столом переговоров с РК», — заявила Ким. Ее слова приводит ЦТАК. Вопрос касательно перемирия поднялся из-за попыток президента Южной Кореи Ли Чжэ Меном начать перемирие с КНДР. Судя по информации, ранее Республика Корея объявило КНДР как главного противника. Последние утверждают, что сентиментальными словами не выйдет исправить конфронтационную атмосферу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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