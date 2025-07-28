КНДР сделала заявление о перемирии с Южной Кореей

КНДР не собирается примиряться с Южной Кореей. Об этом заявила заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
«Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам не о чем обсудить за столом переговоров с РК», — заявила Ким. Ее слова приводит ЦТАК.
Вопрос касательно перемирия поднялся из-за попыток президента Южной Кореи Ли Чжэ Меном начать перемирие с КНДР. Судя по информации, ранее Республика Корея объявило КНДР как главного противника. Последние утверждают, что сентиментальными словами не выйдет исправить конфронтационную атмосферу.
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