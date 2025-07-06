Два спортсмена погибли на забеге в Мурманской области: как спортивный фестиваль «Хибины» обернулся трагедией

Два спортсмена погибли во время спортфеста в Мурманской области
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СК возбудил уголовное дело по факту смерти участников забега (архивное фото)
СК возбудил уголовное дело по факту смерти участников забега (архивное фото) Фото:

В Мурманской области во время трейлового забега «Хибины» погибли двое участников, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Ранее МЧС рекомендовало отменить мероприятие из-за неблагоприятных погодных условий, однако забег был проведен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Что произошло на трагическом забеге — в материале URA.RU. 

Трагедия на дистанции

В день проведения забега наблюдались неблагоприятные погодные условия
В день проведения забега наблюдались неблагоприятные погодные условия
Фото:

Чибис сообщил в своем telegram-канале, что трагедия произошла в сложных погодных условиях. Он взял ситуацию на личный контроль. Следователи установили, что на дистанции погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. По данным одного из участников чата забега, их звали Ирина и Евгений. 

Отмена забега и эвакуация участников

Соревнования проводились частной компанией. Еще до трагедии организаторы рассматривали возможность отмены забега из-за крайне неблагоприятного прогноза погоды и рекомендаций МЧС, но в итоге мероприятие было проведено. После гибели участников все дистанции были экстренно отменены, а оставшиеся спортсмены эвакуированы с маршрутов, сообщается в telegram-канале фестиваля.

Возбуждено уголовное дело

На месте гибели участников работают следователи
На месте гибели участников работают следователи
Фото:

Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передает telegram-канал. На месте происшествия продолжают работать следственные группы, изучающие все детали трагедии.

Участники забега защитили организаторов

Телефонные номера организаторов оказались недоступны для связи, а в Единой дежурно-диспетчерской службе отказались от каких-либо комментариев.

В то же время некоторые участники фестиваля в чате выступили в защиту организаторов, отметив, что участие в горных забегах всегда сопряжено с определенными рисками.

«Все знали об ухудшении погодных условий, все видели, что организаторы оперативно меняют трассу, все смотрели за окно и видели что там происходит. <...> И далее каждый для себя решает бежать/не бежать», — написал один из пользователей.

Он добавил, что в случае переохлаждения или промокания на дистанции участник мог прекратить забег по собственному усмотрению, а также выразил поддержку организаторам, желая им выдержки и сил. Другие участники забега также вступились за организаторов. В чате забега также прозвучали призывы игнорировать и блокировать представителей СМИ.

«Мужчина лежал с пеной у рта»: в каком состоянии нашли погибшего

Один из участников забега выразил недовольство организацией мероприятия, отметив, что одного из погибших обнаружили у реки. «Мужчину того у речки на 35-36 км мы видели как он лежал в термоодеяле, без пульса, к сожалению, с пеной у рта. Очень жаль», — написал он в чате. 

Он также рассказал, что вместе с двумя другими участниками перед вторым подъемом побежал, следуя указателю «на финиш» направо. В результате ему пришлось преодолеть дополнительный круг длиной 13–14 километров. Вместо запланированных 46 километров он пробежал 53 километра до второго пункта питания и сошел с дистанции. 

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В Мурманской области во время трейлового забега «Хибины» погибли двое участников, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Ранее МЧС рекомендовало отменить мероприятие из-за неблагоприятных погодных условий, однако забег был проведен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Что произошло на трагическом забеге — в материале URA.RU.  Трагедия на дистанции Чибис сообщил в своем telegram-канале, что трагедия произошла в сложных погодных условиях. Он взял ситуацию на личный контроль. Следователи установили, что на дистанции погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. По данным одного из участников чата забега, их звали Ирина и Евгений.  Отмена забега и эвакуация участников Соревнования проводились частной компанией. Еще до трагедии организаторы рассматривали возможность отмены забега из-за крайне неблагоприятного прогноза погоды и рекомендаций МЧС, но в итоге мероприятие было проведено. После гибели участников все дистанции были экстренно отменены, а оставшиеся спортсмены эвакуированы с маршрутов, сообщается в telegram-канале фестиваля. Возбуждено уголовное дело Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передает telegram-канал. На месте происшествия продолжают работать следственные группы, изучающие все детали трагедии. Участники забега защитили организаторов Телефонные номера организаторов оказались недоступны для связи, а в Единой дежурно-диспетчерской службе отказались от каких-либо комментариев. В то же время некоторые участники фестиваля в чате выступили в защиту организаторов, отметив, что участие в горных забегах всегда сопряжено с определенными рисками. Он добавил, что в случае переохлаждения или промокания на дистанции участник мог прекратить забег по собственному усмотрению, а также выразил поддержку организаторам, желая им выдержки и сил. Другие участники забега также вступились за организаторов. В чате забега также прозвучали призывы игнорировать и блокировать представителей СМИ. «Мужчина лежал с пеной у рта»: в каком состоянии нашли погибшего Один из участников забега выразил недовольство организацией мероприятия, отметив, что одного из погибших обнаружили у реки. «Мужчину того у речки на 35-36 км мы видели как он лежал в термоодеяле, без пульса, к сожалению, с пеной у рта. Очень жаль», — написал он в чате.  Он также рассказал, что вместе с двумя другими участниками перед вторым подъемом побежал, следуя указателю «на финиш» направо. В результате ему пришлось преодолеть дополнительный круг длиной 13–14 километров. Вместо запланированных 46 километров он пробежал 53 километра до второго пункта питания и сошел с дистанции. 
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