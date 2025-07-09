Челябинская область вошла топ-20 по количеству забронированных летом дач

По количеству забронированных летом туристами дач Челябинская область вошла в топ-20 по РФ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Путешествия», за год объемы удвоились.
«В регионе количество бронирований дач на лето выросло на 114% по сравнению с 2024 годом. В среднем арендовать дачу в области сейчас можно за 7,6 тысячи рублей в сутки», — сообщили URA.RU в «Авито Путешествиях».
Наибольший рост наблюдается в Псковской области и на Алтае. В этих регионах спрос на дачи увеличился в 7,3 и 4,1 раза соответственно. В целом по стране увеличение достигло 152%. Самыми популярными туристическими направлениями у россиян стали Дагестан, Карелия и Крым,. На них пришлось по 11-15% бронирований, на Южный Урал — 2%. В среднем челябинские дачи бронируют на двое суток, останавливаясь вчетвером.
Управляющая эко-отелем «Аргази» Алла Подсуконных разговоре с URA.RU подтвердила тренд. По словам собеседницы информагентства, стали приезжать даже издалека. На майские праздники была семейная пара из Казани с питомцем.
«Туристы как никогда активны. Погода как качели, но даже она не пугает. Если раньше при ухудшении погодных условий, отменяли бронирования или переносили даты заезда, то этим летом трафик не останавливается», — заметила URA.RU Подсуконных.
Руководитель добавила, что возросло количество бронирований на длительный срок. В немалой степени этому способствовали вложения в расширение предложения. В эко-отели в 2024 году поставили домики повышенной комфортности. Стоимость брони зависит от дня недели и количества проведенных ночей. Цены начинаются от пяти тысяч рублей за двухместный домик. Все объекты размещения обращены к озеру, что позволяет наблюдать закаты и водоем при любой погоде. Туристы из крупных городов это ценят.
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